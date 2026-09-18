Vatandaşlar art arda açıklanan anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Veri analisti Murat Kızılboğa, Ağustos ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinde Bursa, Kayseri ve Konya sonuçlarını paylaştı.
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç
Veri analisti Murat Kızılboğa’nın Ağustos ayında Bursa, Kayseri ve Konya’da gerçekleştirdiği seçim araştırmasının sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur senaryosunda üç büyükşehirde farklı sonuçlar ortaya çıktı. İşte il il anket sonuçları ve ilçelerdeki dikkat çeken tablo...Dilek Taşdemir
Son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmenlere kime oy verecekleri soruldu.
Üç büyükşehirde ortaya çıkan sonuçlar ise il bazında farklılık gösterdi.
BURSA'DA İMAMOĞLU ÖNDE
Son ankete göre Bursa’da Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 53,6
Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 46,4 olarak ölçüldü.
İlçe bazındaki sonuçlarda Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve Kestel’de İmamoğlu birinci sırada yer aldı.
Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl ve Gürsu’da ise Erdoğan ilk sırada çıktı.
KONYA'DA TABLO DEĞİŞTİ
Konya’daki araştırma sonucunda ise Erdoğan yüzde 63,2
İmamoğlu yüzde 36,8 oy oranında ölçüldü.
İlçelere bakıldığında Kulu, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Akşehir, Ereğli ve Seydişehir’de İmamoğlu birinci sırada yer aldı.
Konya’nın diğer ilçelerinde ise Erdoğan ilk sırada çıktı.
KAYSERİ
Kayseri’de de araştırmanın sonucu Erdoğan’ın ilk sırada olduğunu gösterdi.
Son ankette Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 60,4
Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 39,6 olarak tespit edildi.
İlçe bazında Talas, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız’da İmamoğlu birinci sırada yer aldı. Diğer ilçelerde ise Erdoğan ilk sırada çıktı.
Murat Kızılboğa’nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği son anket Bursa, Kayseri ve Konya için paylaşılan bu sonuçlar, iki isimli cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryosuna ilişkin oy tercihlerini ortaya koydu.