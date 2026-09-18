Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç

Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç

Veri analisti Murat Kızılboğa’nın Ağustos ayında Bursa, Kayseri ve Konya’da gerçekleştirdiği seçim araştırmasının sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur senaryosunda üç büyükşehirde farklı sonuçlar ortaya çıktı. İşte il il anket sonuçları ve ilçelerdeki dikkat çeken tablo...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 1

Vatandaşlar art arda açıklanan anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Veri analisti Murat Kızılboğa, Ağustos ayında gerçekleştirdiği son seçim anketinde Bursa, Kayseri ve Konya sonuçlarını paylaştı.

1 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 2

Son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmenlere kime oy verecekleri soruldu.

2 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 3

Üç büyükşehirde ortaya çıkan sonuçlar ise il bazında farklılık gösterdi.

3 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 4

BURSA'DA İMAMOĞLU ÖNDE

Son ankete göre Bursa’da Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 53,6

4 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 5

Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 46,4 olarak ölçüldü.

5 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 6

İlçe bazındaki sonuçlarda Karacabey, Mustafakemalpaşa, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir ve Kestel’de İmamoğlu birinci sırada yer aldı.

6 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 7

Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık, Keles, İnegöl ve Gürsu’da ise Erdoğan ilk sırada çıktı.

7 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 8

KONYA'DA TABLO DEĞİŞTİ

Konya’daki araştırma sonucunda ise Erdoğan yüzde 63,2

8 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 9

İmamoğlu yüzde 36,8 oy oranında ölçüldü.

9 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 10

İlçelere bakıldığında Kulu, Cihanbeyli, Tuzlukçu, Akşehir, Ereğli ve Seydişehir’de İmamoğlu birinci sırada yer aldı.

10 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 11

Konya’nın diğer ilçelerinde ise Erdoğan ilk sırada çıktı.

11 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 12

KAYSERİ

Kayseri’de de araştırmanın sonucu Erdoğan’ın ilk sırada olduğunu gösterdi.

12 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 13

Son ankette Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 60,4

13 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 14

Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 39,6 olarak tespit edildi.

14 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 15

İlçe bazında Talas, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız’da İmamoğlu birinci sırada yer aldı. Diğer ilçelerde ise Erdoğan ilk sırada çıktı.

15 16
Son seçim anketi açıklandı: Üç büyükşehirde dikkat çeken sonuç - Resim: 16

Murat Kızılboğa’nın Ağustos ayında gerçekleştirdiği son anket Bursa, Kayseri ve Konya için paylaşılan bu sonuçlar, iki isimli cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryosuna ilişkin oy tercihlerini ortaya koydu.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro