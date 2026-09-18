İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken yeni haftayla birlikte sağanak yağış kente giriş yapacak.
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek
İstanbul’da hafta sonu termometreler 28 dereceyi gösterecek ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. AKOM’un tahminlerine göre yeni haftada sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar ise 15 dereceye kadar gerileyecek.Kaynak: Haber Merkezi
AKOM’un son hava tahmin raporuna göre İstanbul’da 19-21 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmiyor. Kentte hafta sonunun genel olarak parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi günü hava sıcaklığının 26 derece civarında olması beklenirken pazar günü termometrelerin 28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.
Sıcak hava pazartesi günü de etkisini sürdürecek. İstanbul’da gündüz sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkarken gece saatlerinde sıcaklığın 16-18 derece bandına gerilemesi bekleniyor.
Ancak yazdan kalma hava uzun sürmeyecek. AKOM’un tahminlerine göre 22 Eylül Salı günü İstanbul’da hava koşulları belirgin şekilde değişecek.
Salı günü kent genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da yağışla birlikte hızlı şekilde düşeceği tahmin ediliyor.
AKOM verilerine göre salı günü sıcaklık en düşük 15, en yüksek 23 derece olacak. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.
Yağışlı hava 23 Eylül Çarşamba günü de İstanbul’u terk etmeyecek. Sağanağın aralıklarla devam etmesi ve en yüksek sıcaklığın 22 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
24 Eylül Perşembe günü ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gökyüzünün parçalı ve az bulutlu hale gelmesiyle İstanbul’da yeniden yağışsız hava hakim olacak.
AKOM, yağışın etkili olduğu dönemlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Özellikle sürücülerin su birikintilerine karşı tedbirli hareket etmesi önem taşıyor.