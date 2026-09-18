Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek

AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek

İstanbul’da hafta sonu termometreler 28 dereceyi gösterecek ancak sıcak hava uzun sürmeyecek. AKOM’un tahminlerine göre yeni haftada sağanak yağış etkili olacak, sıcaklıklar ise 15 dereceye kadar gerileyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 1

İstanbul’da önümüzdeki günlerde hava koşullarında dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Hafta sonu yazdan kalma günler yaşanırken yeni haftayla birlikte sağanak yağış kente giriş yapacak.

1 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 2

AKOM’un son hava tahmin raporuna göre İstanbul’da 19-21 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmiyor. Kentte hafta sonunun genel olarak parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 3

Cumartesi günü hava sıcaklığının 26 derece civarında olması beklenirken pazar günü termometrelerin 28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

3 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 4

Sıcak hava pazartesi günü de etkisini sürdürecek. İstanbul’da gündüz sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkarken gece saatlerinde sıcaklığın 16-18 derece bandına gerilemesi bekleniyor.

4 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 5

Ancak yazdan kalma hava uzun sürmeyecek. AKOM’un tahminlerine göre 22 Eylül Salı günü İstanbul’da hava koşulları belirgin şekilde değişecek.

5 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 6

Salı günü kent genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da yağışla birlikte hızlı şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

6 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 7

AKOM verilerine göre salı günü sıcaklık en düşük 15, en yüksek 23 derece olacak. Metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

7 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 8

Yağışlı hava 23 Eylül Çarşamba günü de İstanbul’u terk etmeyecek. Sağanağın aralıklarla devam etmesi ve en yüksek sıcaklığın 22 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

8 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 9

24 Eylül Perşembe günü ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gökyüzünün parçalı ve az bulutlu hale gelmesiyle İstanbul’da yeniden yağışsız hava hakim olacak.

9 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 10

AKOM, yağışın etkili olduğu dönemlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Özellikle sürücülerin su birikintilerine karşı tedbirli hareket etmesi önem taşıyor.

10 11
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı: Sıcaklık 15 dereceye düşecek - Resim: 11
11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro