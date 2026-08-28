Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi, temmuz ayında 99,8 iken ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 100,6 değerine yükseldi.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜZDE 1'LİK ARTIŞ
Ağustosta tüketici güven endeksi aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi. Temmuz ayında açıklanan değere göre yükselen endeks, 90,8 seviyesine çıktı.
REEL KESİM GÜVENİ 102,4 OLDU
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi de yükseldi. Reel kesim güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1,2 artarak 102,4 olarak kayıtlara geçti.
HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI GERİLEME
Hizmet sektörü güven endeksinde ise düşüş görüldü. Endeks, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalarak 111,9 değerini aldı.
PERAKENDE TİCARET VE İNŞAATTA DÜŞÜŞ
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0,8 azalarak 110,1 oldu.
İnşaat sektörü güven endeksi de aynı dönemde yüzde 0,4 gerileyerek 83,1 değerine düştü.
EKONOMİK GÜVEN 100,6'YA YÜKSELDİ
Veriler, ağustosta ekonomik güven endeksinin 100 seviyesinin üzerine çıktığını gösterdi. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde artış yaşanırken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri geriledi.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|97,9
|Nisan
|96
|102,8
|99,3
|96,5
|96,4
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|97,2
|Haziran
|95
|101,7
|95,9
|96,5
|98,9
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|99,8
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|100,6
|Eylül
|95,1
|95,7
|95
|97,7
|Ekim
|98
|96,8
|98,1
|98
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4