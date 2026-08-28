Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji 28 Ağustos raporunu açıkladı. Yurt genelinde hava durumu saat ilerledikçe belirgin bir değişim gösteriyor. Marmara ve Ege'de etkili olan sert rüzgarların yanı sıra, yağışlı hava dalgası gün içinde iç ve batı kesimlerden Doğu Karadeniz'e doğru genişleyecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde yağışlar ağırlıklı olarak Marmara'nın güney ve doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattı ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan çevreleri) gök gürültülü sağanak şeklinde görülüyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

12:00 - 18:00

Öğle saatlerinden itibaren yağışlı sistem etki alanını geneline yayarak güçleniyor. İç Anadolu, Akdeniz’in iç ve doğu kesimleri, Karadeniz’in tamamı ve Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına giriyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

18:00 - 24:00

Akşam saatlerinde yağışlı kütle batıdan çekilerek iç, güney ve doğu bölgelere kayıyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay), İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü sağanaklar devam ediyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden itibaren batı bölgelerde havanın parçalı bulutluya dönmesiyle yağışlar tamamen kesiliyor. Yağışlı sistem İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey/iç kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

28 Ağustos Cuma bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 12

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 13

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 14

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 15

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 16

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 17

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 18

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 19

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 20

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 21

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

21 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 22

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

22 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 23

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

23 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 24

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

24 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 25

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

25 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 26

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

26 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 27

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

27 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 28

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’in batısı, Güney Ege, ve Batı Akdeniz'de fırtına; Marmara ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

28 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 29

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, yer yer 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 2,0 m ila 3,0 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 30

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

30 33
Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 31

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 32

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfez 5 ila 7, gece saatlerinde yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı 2,0 ila 3,0, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Meteoroloji uyardı: 63 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 33

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden gece saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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