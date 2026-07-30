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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, haziran ayında 98,9 olan endeks, temmuzda yüzde 0,9 artışla 99,8 seviyesine çıktı.

TÜKETİCİ GÜVENİ YÜKSELDİ

Alt kalemlere bakıldığında, tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artarak 89,8’e yükseldi. Bu artış, hanehalkının ekonomik beklentilerinde iyileşmeye işaret etti.

REEL KESİMDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,8 azalarak 101,2 seviyesine geriledi. Bu düşüş, üretici tarafında temkinli görünümün sürdüğünü ortaya koydu.

HİZMET SEKTÖRÜ POZİTİF AYRIŞTI

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 112’ye yükselerek güçlü seyrini korudu. Sektördeki canlılık dikkat çekti.

PERAKENDE GERİLEDİ, İNŞAAT ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 azalışla 111’e düşerken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 83,5’e çıktı.

100 EŞİĞİ YAKINDAN İZLENİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100’ün altında kalması genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği, 100’ün üzerinde olması ise iyimserliği gösteriyor. Temmuz verisiyle birlikte endeksin kritik eşik olan 100 seviyesine oldukça yaklaştığı görüldü.

Analistler, önümüzdeki dönemde özellikle tüketici ve reel sektör güvenindeki hareketlerin ekonomik görünüm açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle: