Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerini açıkladı.

Geçici sonuçlara göre 2025 yılında Türkiye genelinde aktif girişim sayısı 4 milyon 16 bin 59 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam ciro 124 trilyon 816 milyar lira, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer ise 22 trilyon 201 milyar lira oldu.

Mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Toplam istihdam ise 20 milyon 122 bin 817 kişi oldu.

GİRİŞİM VE İSTİHDAMDA HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

2025 yılında faal olan girişimlerin yüzde 48,4'ü hizmet, yüzde 31,6'sı ticaret, yüzde 12,4'ü ise sanayi sektöründe yer aldı.

İstihdamda da hizmet sektörü ilk sırada bulundu. Toplam istihdamın yüzde 41,2'sini hizmet sektörü oluştururken, sanayinin istihdamdaki payı yüzde 26,1 olarak gerçekleşti.

CİRODA LİDER TİCARET SEKTÖRÜ OLDU

Sektörlerin cirodaki paylarına bakıldığında ticaret ilk sırada yer aldı.

Ticaret sektörünün toplam cirodaki payı yüzde 46,8 oldu. Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek paya sahip hizmet sektörünün cirodaki payı yüzde 17,8, sanayi sektörünün payı ise yüzde 28,5 olarak hesaplandı.

ÜRETİM DEĞERİNDE İMALAT ZİRVEDE

2025 yılında Türkiye genelinde üretim değerinde en yüksek rakam imalat sektöründe gerçekleşti.

İmalat sanayinin üretim değeri 27 trilyon 886 milyar lira olurken, ticarette 9 trilyon 134 milyar lira, inşaatta 7 trilyon 976 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar lira üretim değeri kaydedildi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise üretim değeri 4 trilyon 422 milyar lira oldu.

EN YÜKSEK CİRO PAYI BÜYÜK İŞLETMELERDE

2025 yılında toplam ciroda en yüksek payı 250 ve üzeri çalışanı bulunan girişimler aldı.

Bu büyüklük grubunun cirodaki payı yüzde 34,3 olarak gerçekleşti. Onu yüzde 25,8 ile 1-9 çalışanı olan girişimler, yüzde 20,1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 19,8 ile 10-49 çalışanı bulunan girişimler izledi.

İstihdamda ise en yüksek pay yüzde 36,4 ile 1-9 çalışanı olan girişimlerde görüldü. 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin payı yüzde 27, 10-49 çalışanı olanların payı yüzde 19,6, 50-249 çalışanı olanların payı ise yüzde 17 oldu.

İMALATTA DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİ AĞIRLIKTA

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 54,4'ü düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı.

Düşük teknoloji faaliyetlerinde bulunan bu girişimler, imalat sanayisindeki toplam istihdamın yüzde 47,9'unu, cironun ise yüzde 35,8'ini oluşturdu.