TÜİK'in yayımladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması'nın 2026 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı. Resmi verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişiye düştü.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanla yüzde 7,9 seviyesine çekildi. İstihdam edilenlerin sayısının ise 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bin kişiye ulaştı.

SOKAĞIN GERÇEĞİ: ATIL İŞGÜCÜ YÜZDE 29,9

TÜİK'in manşete taşıdığı tek haneli işsizlik oranının aksine, uluslararası standartlarda gerçek işsizliği yansıtan "atıl işgücü" verileri Türkiye'nin istihdam krizini tüm çıplaklığıyla yansıtıyor.

Kurumun sadece son 4 haftada aktif iş arayanları kapsayan "dar tanımlı" işsizlik oranı yüzde 7,9 olarak açıklanırken; iş bulma umudunu tamamen kesenleri, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları ve eksik çalışanları da içeren gerçek işsizlik oranı yüzde 29,9'a ulaştı.

Başka bir deyişle, resmi işsizlik ile gerçek işsizlik arasında devasa bir uçurum bulunuyor ve sokaktaki her 3 kişiden 1'i yeterli istihdam imkanından yoksun bırakılıyor.

SANAYİDE ÜRKÜTÜCÜ KAN KAYBI, HİZMETTE YIĞILMA

Açıklanan verilerde ekonominin belkemiği olan üretimdeki tehlike çanları da duyuldu. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımına bakıldığında, sanayi sektöründe sadece bir çeyrekte tam 121 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığı görüldü.

Üreten Türkiye vizyonuyla tamamen çelişen bu tabloya karşılık; tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin ve hizmet sektöründe 240 bin kişilik artış yaşandı. Mevcut durumda istihdamın yüzde 59,8'i, yani yarıdan fazlası güvencesizliğin ve düşük ücretlerin yaygın olduğu hizmet sektörüne yığılmış durumda.

KADINLAR VE GENÇLER YİNE DEZAVANTAJLI

İşsizlik verilerindeki toplumsal eşitsizlik bu çeyrekte de kendini gösterdi. Erkeklerde yüzde 6,7 olan resmi işsizlik oranı, kadınlarda çift hanelerde (yüzde 10,3) kalmaya devam etti.

Geleceğin teminatı olarak gösterilen 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta ise tablo daha da karanlık. Her ne kadar 1 puanlık bir düşüş açıklansa da, daraltılmış resmi rakamlarla bile genç işsizliği yüzde 13,9 seviyesinde. Bu oran genç kadınlarda ise yüzde 19,3'e kadar tırmanarak fırsat eşitsizliğini bir kez daha belgeliyor.