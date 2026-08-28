Kaza tespitinde yeni dönem: Sürücü hatası dönemi kapanıyor mu?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, otonom araç sigortası açısından büyük değişimin sorumluluk kavramında yaşanacağına dikkati çekerek, "Gelecekte bir trafik kazasında yalnızca sürücünün davranışını değil, aracın yazılımını, sensörlerini, üreticisini, teknoloji sağlayıcısını ve hatta siber güvenlik altyapısını konuşacağız. Bu dönüşüm, sigorta sektörünün risk tanımını da yeniden şekillendirecek." ifadelerini kullandı.

Bugünkü sistemin büyük ölçüde insan davranışı üzerinden çalıştığını, sürücünün kusuru, diğer tarafların davranışı ve kazanın oluş şekli değerlendirilerek sorumluluk belirlendiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti: