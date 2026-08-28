Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çarpıcı bir yapı ortaya çıktı.
Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak
Yüzyıllardır toprağın altında kalan sır, kazı çalışmalarıyla yeniden görünür oldu. Adramytteion’da ortaya çıkarılan yapı, antik kentin geçmişine ilişkin dikkat çekici soruları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi / AA
Yapının, kentin Roma dönemindeki yerleşim dokusuna ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yer alan Adramytteion Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ilişkin önemli bir keşfe imza atıldı.
ROMA DÖNEMİNE AİT VİLLA
Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı.
Kazılar, Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülüyor.
Çalışmaların bilimsel danışmanlığını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramytteion Araştırmaları Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen yürütüyor.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yapının ortaya çıkarılmasıyla, Adramytteion'un bu dönemdeki sosyal ve günlük yaşamına ilişkin yeni bulgular elde edilmesi hedefleniyor.
Kazı ekibi tarafından yapının mimari özellikleri, kullanım amacı ve çevresindeki diğer yapı kalıntılarıyla bağlantısına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Adramytteion Antik Kenti'ndeki kazıların ilerleyen aşamalarında ortaya çıkarılacak yeni buluntuların, antik kentin Roma dönemindeki yerleşim düzeni ve yaşam biçiminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.