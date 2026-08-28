Yeniçağ Gazetesi
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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak

Yüzyıllardır toprağın altında kalan sır, kazı çalışmalarıyla yeniden görünür oldu. Adramytteion’da ortaya çıkarılan yapı, antik kentin geçmişine ilişkin dikkat çekici soruları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 1

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Adramytteion Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çarpıcı bir yapı ortaya çıktı.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 2

Yapının, kentin Roma dönemindeki yerleşim dokusuna ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 3

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yer alan Adramytteion Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ilişkin önemli bir keşfe imza atıldı.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 4

ROMA DÖNEMİNE AİT VİLLA

Adramytteion Antik Kenti'nde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen villa ortaya çıkarıldı.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 5

Kazılar, Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülüyor.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 6

Çalışmaların bilimsel danışmanlığını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Adramytteion Araştırmaları Heyeti Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat Özgen yürütüyor.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 7

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yapının ortaya çıkarılmasıyla, Adramytteion'un bu dönemdeki sosyal ve günlük yaşamına ilişkin yeni bulgular elde edilmesi hedefleniyor.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 8

Kazı ekibi tarafından yapının mimari özellikleri, kullanım amacı ve çevresindeki diğer yapı kalıntılarıyla bağlantısına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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Antik kentte Roma dönemine ait sürpriz keşif: Tarihe ışık tutacak - Resim: 9

Adramytteion Antik Kenti'ndeki kazıların ilerleyen aşamalarında ortaya çıkarılacak yeni buluntuların, antik kentin Roma dönemindeki yerleşim düzeni ve yaşam biçiminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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