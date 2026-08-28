Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı Temmuz ayında ihracat yüzde 2,9 artışla 25 milyar 623 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,1 yükselişle 32 milyar 966 milyon dolara çıktı.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 1

Böylece dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 6 milyar 463 milyon dolardan 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 79,4'ten yüzde 77,7'ye geriledi.

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YILIN İLK 7 AYINDA AÇIK 60,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ocak-temmuz döneminde ihracat yüzde 3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolara, ithalat yüzde 4,7 yükselerek 222 milyar 85 milyon dolara çıktı.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 3

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 8,3 artışla 60 milyar 545 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,6'dan yüzde 72,7'ye düştü.

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ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 2,4 MİLYAR DOLAR

Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 3,1 artarak 23 milyar 788 milyon dolar, ithalat yüzde 3,6 artışla 26 milyar 194 milyon dolar oldu.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 5

Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 407 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise yüzde 3,4 artışla 49 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,8 oldu.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 6

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Temmuz ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya 2 milyar 42 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, Irak ve İtalya takip etti.

İthalatta ise ilk sırada Çin yer aldı. Çin'den 5 milyar 40 milyon dolarlık ithalat yapılırken, Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İtalya izledi.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 7

İMALAT SANAYİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,4

Temmuz ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı ise yüzde 4,4 olarak kaydedildi.

TÜİK Türkiye'nin Temmuz ayında en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeleri açıkladı - Resim : 8

İthalatta ara mallarının payı yüzde 69,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 16 oldu.

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Özel ticaret sistemine göre Temmuz ayında ihracat yüzde 2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolar, ithalat yüzde 3,5 yükselerek 30 milyar 400 milyon dolar oldu. Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 7,1 artışla 7 milyar 243 milyon dolara çıktı.