Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor

Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor

Karadeniz'den Ege'ye kadar orman kenarlarında ve sahipsiz arazilerde kendiliğinden yetişen kızılcık (ergen), hiçbir bakım maliyeti gerektirmeden kırsalda yaşayan vatandaşlar için önemli bir kazanç kapısına dönüştü.

Kaynak: Diğer
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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 1

Karadeniz'den Ege'ye kadar orman ve bahçe kenarlarında doğal olarak yetişen kızılcık meyvesi, tüccarların yoğun ilgisiyle kırsal bölgelerde önemli bir gelir kapısı oldu.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre, Anadolu'nun birçok ilinde hiçbir ekim müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden yetişen kızılcık meyvesinin hasat dönemiyle birlikte ticareti hız kazandı.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 3

Orman kenarlarından ve sahipsiz arazilerden toplanan ürünler, kilosu 60 ile 80 lira arasındaki fiyatlarla pazarlarda ve alım noktalarında alıcı buluyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 4

Kastamonu, Bursa, Denizli, Uşak ve Kütahya başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında doğada kendiliğinden biten bu meyveler, yerel halk tarafından ağaçlarından özenle ve teker teker toplanıyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 5

Ürünler yörelere göre "ergen" olarak da adlandırılıyor. Kasalara doldurularak doğrudan tüccarlara teslim ediliyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 6

Hiçbir bakım, sulama ya da gübre masrafı gerektirmeden tamamen doğanın sunduğu imkânlarla yetişen bu mahsul, köy ve kasabalarda yaşayanların ev ekonomisine doğrudan destek oluyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 7

Kızılcık, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.

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Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden gelen alıcıların odağında yer alıyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 9

Doğal yapısı korunarak toplanan ürünler, sanayi ve geleneksel üretim alanlarına sevk ediliyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 10

Geleneksel beslenmede geniş yer tutan meyve; marmelat, reçel, şurup ve hoşaf yapımında kullanılırken bazı bölgelerde ise yöresel tarhanalara katılıyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 11

Ürünün hem taze hem de işlenmiş tüketimindeki talep artışı, doğadan toplanan kızılcığın pazar değerini her yıl artırıyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 12

KIZILCIK MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

İçerdiği yoğun proantosiyanidin bileşikleri, zararlı bakterilerin idrar yolları duvarına tutunmasını önleyerek enfeksiyon riskini azaltıyor ve tedavi sürecini destekliyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 13

Düzenli tüketimi kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, iyi kolesterolü (HDL) desteklemeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olarak damar sağlığını koruyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 14

Lif açısından zengin yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekler, kabızlığı önlüyor ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 15

Ağız içindeki zararlı bakteri plaklarının oluşumunu engelleyerek diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 16

Düşük glisemik indeksine sahip olması ve lifli yapısı, kan şekerinin hızla yükselmesini önleyerek insülin dengesini destekliyor.

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Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor - Resim: 17

Yüksek C vitamini ve polifenol içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı koruyor, erken yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor ve genel bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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