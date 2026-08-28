Karadeniz'den Ege'ye kadar orman ve bahçe kenarlarında doğal olarak yetişen kızılcık meyvesi, tüccarların yoğun ilgisiyle kırsal bölgelerde önemli bir gelir kapısı oldu.
Kilosu 80 liradan satılıyor: Doğada kendiliğinden yetişiyor
Karadeniz'den Ege'ye kadar orman kenarlarında ve sahipsiz arazilerde kendiliğinden yetişen kızılcık (ergen), hiçbir bakım maliyeti gerektirmeden kırsalda yaşayan vatandaşlar için önemli bir kazanç kapısına dönüştü.Kaynak: Diğer
Sözcü'de yer alan habere göre, Anadolu'nun birçok ilinde hiçbir ekim müdahalesi olmadan doğada kendiliğinden yetişen kızılcık meyvesinin hasat dönemiyle birlikte ticareti hız kazandı.
Orman kenarlarından ve sahipsiz arazilerden toplanan ürünler, kilosu 60 ile 80 lira arasındaki fiyatlarla pazarlarda ve alım noktalarında alıcı buluyor.
Kastamonu, Bursa, Denizli, Uşak ve Kütahya başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında doğada kendiliğinden biten bu meyveler, yerel halk tarafından ağaçlarından özenle ve teker teker toplanıyor.
Ürünler yörelere göre "ergen" olarak da adlandırılıyor. Kasalara doldurularak doğrudan tüccarlara teslim ediliyor.
Hiçbir bakım, sulama ya da gübre masrafı gerektirmeden tamamen doğanın sunduğu imkânlarla yetişen bu mahsul, köy ve kasabalarda yaşayanların ev ekonomisine doğrudan destek oluyor.
Kızılcık, yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.
Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi büyükşehirlerden gelen alıcıların odağında yer alıyor.
Doğal yapısı korunarak toplanan ürünler, sanayi ve geleneksel üretim alanlarına sevk ediliyor.
Geleneksel beslenmede geniş yer tutan meyve; marmelat, reçel, şurup ve hoşaf yapımında kullanılırken bazı bölgelerde ise yöresel tarhanalara katılıyor.
Ürünün hem taze hem de işlenmiş tüketimindeki talep artışı, doğadan toplanan kızılcığın pazar değerini her yıl artırıyor.
KIZILCIK MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?
İçerdiği yoğun proantosiyanidin bileşikleri, zararlı bakterilerin idrar yolları duvarına tutunmasını önleyerek enfeksiyon riskini azaltıyor ve tedavi sürecini destekliyor.
Düzenli tüketimi kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye, iyi kolesterolü (HDL) desteklemeye ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olarak damar sağlığını koruyor.
Lif açısından zengin yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini destekler, kabızlığı önlüyor ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor.
Ağız içindeki zararlı bakteri plaklarının oluşumunu engelleyerek diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına karşı doğal bir kalkan oluşturuyor.
Düşük glisemik indeksine sahip olması ve lifli yapısı, kan şekerinin hızla yükselmesini önleyerek insülin dengesini destekliyor.
Yüksek C vitamini ve polifenol içeriği sayesinde hücreleri serbest radikallerin zararlarına karşı koruyor, erken yaşlanma belirtilerini yavaşlatıyor ve genel bağışıklık sistemini güçlendiriyor.