Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu

MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 1

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu gecede konsept "Türkiye ve kardeş coğrafyaların geleneksel lezzetleri" olarak belirlendi.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 2

Ayran aşı çorbasından Ankara tavaya, Boşnak mantısından Hayrabolu tatlısına kadar uzanan zengin menüyü hazırlamak için 45 dakikalık sürede tezgah başına geçen yarışmacılar, düello usulü yarıştı.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 3

Şeflerin oy birliğiyle yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin kazananı Kırmızı takım oldu.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK HASAN ALP'İN

Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 5

Barbunya ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele veren yarışmacılar arasından finale Ayşe ve Hasan Alp kaldı.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 6

Şeflerin kararıyla gecenin en başarılı tabağını sunan Hasan Alp, bireysel dokunulmazlık rozetinin sahibi oldu.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 7

HAFTANIN ELEME POTASI ŞEKİLLENDİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan Alp, haftanın 3. eleme adayı olarak Simge'nin ismini söyledi.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 8

Ardından Mavi takım arasında gerçekleşen konsey oylamasında ise ismi en çok çıkan yarışmacı Ayşe oldu ve 4. eleme adayı olarak potaya girdi.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 9

Daha önceki bölümde belirlenen Şadi ve Nilay'ın ardından; Şadi, Nilay, Simge ve Ayşe bu haftanın eleme potasını oluşturan isimler oldu.

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MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 10

MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Emre (Takım Kaptanı)

Şadi

Nilay

Tolga

Kübra

Şükran

Hasan

Recep

Simge

Ayşe

10 12
MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 11

Kırmızı Takım

Burçin (Takım Kaptanı)

Bahar

Armağan

Muhammed

Nurten

Eyüp Can

ŞirinGül

Enes

Batuhan

Koray

11 12
MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu - Resim: 12
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