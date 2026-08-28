Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu gecede konsept "Türkiye ve kardeş coğrafyaların geleneksel lezzetleri" olarak belirlendi.
MasterChef'te dokunulmazlık heyecanı: Eleme adayları belli oldu
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 27 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan son bölümde Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadeleye girişti.Kaynak: Haber Merkezi
Ayran aşı çorbasından Ankara tavaya, Boşnak mantısından Hayrabolu tatlısına kadar uzanan zengin menüyü hazırlamak için 45 dakikalık sürede tezgah başına geçen yarışmacılar, düello usulü yarıştı.
Şeflerin oy birliğiyle yaptığı değerlendirme sonucunda gecenin kazananı Kırmızı takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK HASAN ALP'İN
Takım oyununu kaybeden Mavi takım yarışmacıları, siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.
Barbunya ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlamak için mücadele veren yarışmacılar arasından finale Ayşe ve Hasan Alp kaldı.
Şeflerin kararıyla gecenin en başarılı tabağını sunan Hasan Alp, bireysel dokunulmazlık rozetinin sahibi oldu.
HAFTANIN ELEME POTASI ŞEKİLLENDİ
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan Alp, haftanın 3. eleme adayı olarak Simge'nin ismini söyledi.
Ardından Mavi takım arasında gerçekleşen konsey oylamasında ise ismi en çok çıkan yarışmacı Ayşe oldu ve 4. eleme adayı olarak potaya girdi.
Daha önceki bölümde belirlenen Şadi ve Nilay'ın ardından; Şadi, Nilay, Simge ve Ayşe bu haftanın eleme potasını oluşturan isimler oldu.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Emre (Takım Kaptanı)
Şadi
Nilay
Tolga
Kübra
Şükran
Hasan
Recep
Simge
Ayşe
Kırmızı Takım
Burçin (Takım Kaptanı)
Bahar
Armağan
Muhammed
Nurten
Eyüp Can
ŞirinGül
Enes
Batuhan
Koray