ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada İran ile ‘yapıcı’ görüşmeler yaptığını iddia ederek Hürmüz Boğazı konusundaki tehdidinden geri adım attı. Daha öne Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’ın enerji altyapısına saldıracaklarını belirten Trump, dünkü açıklamasında ise bu saldırıyı 5 gün ertelediğini söyledi. Trump’ın bu açıklaması petrol fiyatlarının sert bir şekilde düşerek 96 dolara gelmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı sonrasında yeniden yükselerek 99 dolarda dengelendi.

İRAN TRUMP’I YALANLAYARAK MANİPÜLASYON VURGUSU YAPTI

İran yönetimi ise Trump’ın açıklamasını yalanlayarak manipülasyon vurgusu yaptı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington ile Tahran arasında herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddiasını reddetti. Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte haberler finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek için kullanılıyor" dedi.

O AÇIKLAMADAN 15 DAKİKA ÖNCE NELER OLDU?

Trump’ın dünkü açıklamasından 15 dakika öncesinde yaşananlar kafalarda soru işaretlerine neden oldu. Financial Times’ın Bloomberg verilerine dayandırdığı habere göre, dün New York saatiyle sabah 6:49 ile 6:50 arasında sadece bir dakikada yaklaşık 6 bin 200 adet Brent ve West Texas Intermediate (WTI) vadeli sözleşmesinin el değiştirdi. Sözleşmelerin Trump’ın açıklamasından 15 dakika önce satıldığı öğrenildi. Bu sözleşmelerin nominal değeri 580 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Ayrıca şüpheli işlemlerin hemen ardından ABD hisse senetlerini izleyen S&P 500 vadeli sözleşmeleri de yükseldi.

"BİRİ ÇOK DAHA ZENGİN OLDU"

Piyasa uzmanları, bu denli büyük ve isabetli bir işlemin tesadüf olamayacağı görüşünde birleşiyor. 25 yıldır piyasaları takip eden bir portföy yöneticisi durumu şu sözlerle özetledi:

"Pazartesi sabahı açıklanacak kritik bir veri yok, Fed yetkilisi konuşması yok. Normal şartlarda sakin geçmesi gereken bir günde riskler ortada yokken yapılan bu devasa işlem tek bir anlama geliyor: Birileri az önce çok daha zengin oldu."

ABD’li bir aracı kurumda görev yapan piyasa stratejisti ise, "Nedenselliği kanıtlamak zordur ancak Trump'ın paylaşımından 15 dakika önce kimin bu kadar agresif satış yapacağını sorgulamak gerekir" diyerek şüphelerini dile getirdi.

BEYAZ SARAY YALANLADI

Olayın gündeme gelmesi üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai bir açıklama yaparak iddiaları reddetti. Desai, "Beyaz Saray, herhangi bir yönetim yetkilisinin içeriden bilgi sızdırarak haksız kazanç sağlamasına müsamaha göstermez. Kanıtsız yapılan bu tür imalar asılsız ve sorumsuz bir haberciliktir" ifadelerini kullandı.