Apple CEO’su Tim Cook, akıllı telefon kullanımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Good Morning America programında Michael Strahan’ın sorularını yanıtlayan Cook, ekran dışı hayatın önemine vurgu yaptı.

EKRAN YERİNE GERÇEK HAYATA ODAKLANIN

Cook, kullanıcıların akıllı telefonları aşırı kullanmaması gerektiğini belirterek, “İnsanların onları fazla kullanmasını istemiyorum. Birilerinin gözlerinin içine baktıklarından daha fazla akıllı telefona bakmalarını istemiyorum” dedi.

Günün büyük bölümünü ekran karşısında geçirmenin sağlıklı olmadığını ifade eden Cook, dışarı çıkıp doğada zaman geçirilmesini tavsiye etti.

ŞİRKET GÜNDEMİ VE SOSYAL PROJELER

Programda şirketin 50 yıllık geçmişine, son dönemdeki tarifelerin etkisine ve Save The Music işbirliği kapsamında müzik eğitimi projelerine değinen Cook, Apple’ın sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını da anlattı.

Öte yandan Frontiers in Psychiatry’de yayımlanan bir araştırma, akıllı telefonların modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koyarken, aşırı kullanımın olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Çalışmaya göre yoğun ekran maruziyeti, fiziksel sorunların yanı sıra yalnızlık, kaygı ve depresyon gibi psikolojik problemlere de yol açabiliyor.