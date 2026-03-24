Tarım ve sanayinin önemli şehirlerinden olan Adana, yer altı kaynaklarıyla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Demir, krom ve mermer başta olmak üzere birçok stratejik madenin bulunduğu şehirde, yeni yatırımların gündemde olduğu ifade ediliyor.
Altı servet kaynayan ilimiz belli oldu: Adeta cevher fışkırıyor
Adana, demir, krom, mermer ve kalker gibi stratejik madenleriyle Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunuyor.Derleyen: Baran Yalçın
Adana'nın çeşitli ilçelerinde bulunan demir cevheri yatakları, özellikle inşaat ve ağır sanayi için çok önemli olarak görülüyor. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılan krom ise yüksek ihracat değeriyle göze çarpıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
KALKER VE MERMER İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ DESTEKLİYOR
5 Ocak gazetesinde yer alan habere göre, şehirde yaygın olarak bulunan kalker (kireçtaşı), çimento üretimi ve altyapı çalışmalarında yoğun şekilde kullanılıyor.
Alüminyum üretiminin hammaddesi olan boksit gibi madenlerin de bölgede tespit edildiği, ancak bazı rezervlerin henüz tam kapasiteyle işletilmediği vurgulanıyor.
EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR
Şehirde faaliyet gösteren maden ocakları ve işleme tesisleri, binlerce kişiye istihdam sağlarken ihracata da önemli katkı sunuyor.
Yeni teknolojiler ve yatırımlarla beraber Adana'nın yer altı kaynaklarının, Türkiye'nin "Milli Maden Hamlesi" kapsamında daha etkin değerlendirilmesi bekleniyor.