İran ordusu, ABD ve İsrail’in başlattığı savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nı kapatmıştı. Petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Boğaz’ın kapanması küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatının 110 dolara dayanması sonrası ABD Başkanı Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saat süre vererek tehdit etti. Trump, Boğaz’ın açılmaması durumunda İran’ın enerji altyapısına saldıracaklarını söyledi.

İran Devrim Muhafızları ise Trump’a verdiği yanıtta saldırının gelmesi durumunda bölge ülkelerinin enerji santrallerini vuracaklarını söyledi.

TRUMP SALDIRIYI ERTELEDİ

ABD Başkanı Trump son yaptığı açıklamada flaş bir kararı duyurdu. Trump, İran’ın enerji santrallerine saldırıyı 5 gün ertelediğini söyledi. Trump, konuyla ilgili talimatını Savaş Bakanlığı’na ilettiğini belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran’ın, son iki gün içinde Orta Doğu’daki çatışmalarımızın tamamen ve nihai olarak çözülmesine yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum.

Bu kapsamlı, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin üslup ve içeriğine dayanarak ve hafta boyunca devam edecek olmaları nedeniyle Savaş Bakanlığı’na, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak İran’ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları beş gün süreyle erteleme talimatı verdim.

Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

İRAN, TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI YALANLADI

İran'ın Fars haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile "verimli" görüşmeler hakkındaki açıklamasına rağmen, ABD ile doğrudan veya dolaylı hiçbir iletişim olmadığını belirtti. İran'ın Batı Asya genelindeki enerji santrallerini hedef alacağı uyarısının ardından Trump'ın geri adım attığı ve İran enerji santrallerini hedef almaktan vazgeçtiği belirtildi.

Tasnim haber ajansı da İran'ın saldırılara karşılık vermeye ve topraklarını geniş çapta savunmaya devam edeceğini belirtti. Tasnim, "psikolojik savaş devam ettiği sürece" Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna dönmeyeceğini söyledi.