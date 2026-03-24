Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonla boğuşan yurttaşlara ev almak adeta hayal oldu.
Arsa tapulu ev alınabilir mi? Mert Başaran ezber bozdu
Mert Başaran, yatırımcıların en çok merak ettiği "Arsa tapulu ev alınabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.
Kira fiyatlarının da fahiş şekilde artmasıyla ne yapacağını bilmeyen vatandaşlar, kat mülkiyetli ev fiyatlarına göre daha ucuz olan arsa tapulu evlere yönelmeye başladı.
Yurttaşlar, kat mülkiyetli evlere göre daha fazla riski bulunan arsa tapulu evlerin güvenilirliğini sorgulamaya başladı.
Başaran, ideal olanın kat mülkiyetli ev olduğunu belirterek, durumu olmayan kişilerin, belediyeye giderek, almak istediği evin güvenilirliğini sorgulayarak satın alma işlemini gerçekleştirebileceğini aktardı.
Başaran, kendisine ait arsa tapulu bir evin olduğunu da sözlerine ekledi.
Başaran, yaptığı açıklamanın tamamında şunları söyledi, “Bu soru çok dikkatli cevap verilmesi gereken bir soru. İdeal olanı kat mülkiyetli ev alınması. Ama herkesin bu tip evleri alabilecek gücü yok. Şimdi bu tip ev alacak gücünüz yoksa, 4 milyona bir ev varsa bir yerde, ama senin de onu alacak gücün yoksa, ama aynı bölgede 2.5 milyona arsa tapulu ev varsa, senin de paran ona yetiyorsa ben olsam giderim belediyeye herhangi bir sıkıntısı var mı? sorarım. Eğer belediye sıkıntısı yok derse alırım. Benim arsa tapulu evim var.”