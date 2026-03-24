Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor

Karadeniz’in önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun’da, sektörün bilinen markalarından biri olan Hapuloğulları Balıkçılık için yolun sonu göründü. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mehil talebini reddederek iflasına karar verdi.

Mina Kaymakçı
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 1

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 2025/1879 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davanın 04/03/2026 tarihli duruşmasında kritik kararlar alındı.

1 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 2

Mahkeme, Hapuloğulları Balıkçılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu konkordato projesini ve kesin mehil talebini reddederek, firmanın iflasına hükmetti.

2 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 3

İflasın açılış saati 14:20 olarak kayıtlara geçerken, tasfiyenin adi usulle Bafra İcra ve İflas Dairesi tarafından yürütülmesine karar verildi.

3 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 4

Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan firma, sektörde 20 yılı aşkın deneyimi ve iki modern balıkçı teknesiyle tanınıyordu.

4 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 5

Günde ortalama 1000 kasa taze balık toplama kapasitesine sahip olan ve ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara ulaştıran şirketin ekonomik darboğazı aşamadığı anlaşıldı.

5 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 6

Mahkeme heyeti, iflas kararının yanı sıra dikkat çeken bir başka karara daha imza attı. Şirket yetkilileri Emine Kuruca, Gülizar Kuruca ve Mürsel Kuruca hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmedildi.

6 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 7

Konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırıldığı davada, kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Davacı vekili ve hazır bulunan müdahillerin yüzüne karşı verilen karara karşı, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

7 8
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor - Resim: 8
8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro