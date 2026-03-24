Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı’nın 2025/1879 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davanın 04/03/2026 tarihli duruşmasında kritik kararlar alındı.
Türk devi Hapuloğulları iflas etti: 20 yıllık macera sona eriyor
Karadeniz’in önemli balıkçılık merkezlerinden Samsun’da, sektörün bilinen markalarından biri olan Hapuloğulları Balıkçılık için yolun sonu göründü. Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin kesin mehil talebini reddederek iflasına karar verdi.Mina Kaymakçı
Mahkeme, Hapuloğulları Balıkçılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu konkordato projesini ve kesin mehil talebini reddederek, firmanın iflasına hükmetti.
İflasın açılış saati 14:20 olarak kayıtlara geçerken, tasfiyenin adi usulle Bafra İcra ve İflas Dairesi tarafından yürütülmesine karar verildi.
Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan firma, sektörde 20 yılı aşkın deneyimi ve iki modern balıkçı teknesiyle tanınıyordu.
Günde ortalama 1000 kasa taze balık toplama kapasitesine sahip olan ve ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki sofralara ulaştıran şirketin ekonomik darboğazı aşamadığı anlaşıldı.
Mahkeme heyeti, iflas kararının yanı sıra dikkat çeken bir başka karara daha imza attı. Şirket yetkilileri Emine Kuruca, Gülizar Kuruca ve Mürsel Kuruca hakkında gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına hükmedildi.
Konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırıldığı davada, kararın İİK 288. maddesi uyarınca ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi. Davacı vekili ve hazır bulunan müdahillerin yüzüne karşı verilen karara karşı, tebliğ ve ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.