Acılı anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya platformu üzerinden tehdit içerikli mesajlar paylaştığı tespit edildi.
Kimliği belirlenen M.E.U., Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, “tutuklama” talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.