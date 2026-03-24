Bayram sonrası ilk gün güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar gerçekleşti. Altın tarafında 40 yıl sonra en sert satışı yaşandı. 1983 yılında bu yana altın tarafı haftalık en büyük kaybını gördü.
Selçuk Geçer altının yeni rotasını çizdi: Satanlar kafasını duvara vuruyor
Güvenli lima altın tarafında yaşanan dalgalanmalara değinen Selçuk Geçer, altının yeni rotasını çizdi. Geçer, 10 bin dolar tahminini işaret ederek, "2.000 dolara gidiyor deyip satanlar şu anda kafalarını duvara vuruyorlar. Fiyat yeniden 4.500 dolara geldi" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Pek çok ekonomistin analizine göre altın tarafındaki düşüşün nedeni ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ile enerji fiyatlarındaki sert artış neden olduğu belirtiliyor. Enerji fiyatlarının dolar üzerinden olması nedeniyle pek çok ülke eline nakit geçmesi için stokladıkları altın, gümüş ve bitcoini piyasaya sürdü. Bu etken ile sert düşüşlere neden oldu. Trump'ın iyimser açıklamalarının ardından altın tarafında tekrardan bir toparlanma yaşandı.
Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Ünlü ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, ons altındaki 4100 dolar seviyesine kadar gerileyen "dip" hareketini yorumlarken, panik satış yapanları uyardı. Geçer, altının orta ve uzun vadedeki hedefinin 10.000 dolar olduğunu yineledi.
Altın fiyatlarındaki son 24 saatlik dalgalanmayı değerlendiren Selçuk Geçer, piyasanın adeta bir "silkeleme" operasyonu yaptığını belirtti.
. Fiyatların 5.000 dolardan 4.100 dolara kadar gerilediğini hatırlatan Geçer, şunları söyledi:
"Altın fiyatları önce 5.000'den 4.500 dolarlara kadar geldi, sabah saatlerinde ise 4.100 dolarla dip yaptı. Ancak an itibarıyla altın tekrar 4.500 dolar seviyesine, yani başladığı yere geri döndü. Bu kısa süreli hareketle maalesef pek çok kişi ciddi paralar kaybetti. Hikaye çok hızlı değişiyor, bu yüzden 'paniklemeyin' diye ısrarla uyarıyoruz."
Piyasadaki düşüşü kalıcı sanıp satış yapan yatırımcıların büyük bir fırsatı kaçırdığını belirten Geçer, "Altını artık kimse tutamaz, 2.000 dolara gidiyor deyip satanlar şu anda kafalarını duvara vuruyorlar. Fiyat yeniden 4.500 dolara geldi" ifadelerini kullandı.
Jeopolitik risklerin durumuna değinen ünlü ekonomist, küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemine girildiğine dikkat çekti. Savaşın sona erme ihtimalinin piyasalar üzerinde etkili olacağını söyleyen Geçer, şu analizi paylaştı:
"Şu anda artık ufak ufak savaşın bitişi fiyatlanmaya başlayacak gibi görünüyor. Savaş daha fazla uzatılmak istenmeyecek. Ancak bu durum altın için bir 'bitiş' değil, aksine bir 'yatay seyir' başlangıcıdır. Altın 4.500 - 4.700 dolar aralığında bir miktar gidip gelir, ardından tekrar 5.000 doların üzerine atar."
Selçuk Geçer, altın yatırımcısına umut veren asıl bombayı ise uzun vadeli tahminleriyle patlattı. Jeopolitik riskler azalsa bile devreye Merkez Bankaları ve faiz indirimlerinin gireceğini Geçer, savundu.
5 bin 500 dolar sınırı kırıldığında altını kimse tutamayacağını söyleyen Geçer, "doğrudan 7.000 dolara gideriz. Benim bu konuda hiçbir fikir değişikliğim yok. 7.000 dolar bir zirve mi? Hayır, sadece bir ara hedef. 10.000 dolar fikrimde de en ufak bir değişiklik yok. Koşullar değişmedi; jeopolitik riskler azalsa da yerini faiz indirimleri ve Merkez Bankası alımları alacak" ifadelerini kullandı.