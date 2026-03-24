Altın ve gümüş tarafı dün yüzde 7’lik sert satış yemişti. 40 yıl sonra en sert satış yaşanırken ekonomistler düşüşün nedeni olarak enerji fiyatlarındaki artış ile nakde dönüş olduğu belirtildi. Trump'ın iyimser açıklamalarının ardından altın tekrardan bir toparlanma yaşadı.
Atilla Yeşilada: Sakın satmayın çok sert yükselecek
Atilla Yeşilada, altın ve borsa cephesinde beklediği kritik destek seviyelerini paylaşırken, ‘sakın satmayın’ diyerek yatırımcıları uyardı.Derleyen: Süleyman Çay
Peki altın tarafındaki seyir nasıl sürecek? Ekonomist Atilla Yeşilada, Mesele Ekonomi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda yatırımcıların "panik satışlarından" kaçınması gerektiğini vurguladı.
Yeşilada, piyasaların geleceğine dair çarpıcı projeksiyonlar sunarken, özellikle altın ve borsa cephesinde beklediği kritik destek seviyelerini paylaştı
Altın fiyatlarındaki konjonktürel sıkıntılara değinen Yeşilada, FED’in faiz indirimindeki isteksizliği ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,40 seviyesine ulaşmasının doları güçlendirdiğini ifade etti. Ancak arz-talep dengesine dikkat çeken Yeşilada, altının temel değerine vurgu yaparak şunları söyledi:
"Bir madencinin altın çıkarma maliyeti ortalama 3 bin 500 dolar seviyesinde. Kar marjını da eklediğinizde bu rakam 4 bin dolara ulaşıyor. Uzun vadeli (5 yıl sonrası) düşünenler için altın her zaman alıcı bulur. Şu anki panik havasına kapılmamak gerekiyor."
Teknik analizde altının en güçlü desteğinin 4 bin 47 dolar seviyesinde olduğunu belirten Yeşilada, bu seviyeye kadar yaşanacak geri çekilmelerin kendisi için bir "alım fırsatı" olacağını söyledi.
Enerji tarafında ise tablonun daha sertleşebileceğine işaret ederek; Brent petrolün 135 dolara, Katar Enerji Bakanı’nın tahminlerine göre ise 150 dolara kadar çıkabileceği uyarılarını hatırlattı.
Borsa İstanbul’daki (BIST 100) fiyatlamaları da yorumlayan ünlü ekonomist, endeksin 13.000 sınırında olduğunu belirterek kendi stratejisini şu sözlerle özetledi:
"Ben para yöneten biri olsam, borsada 11.500 – 12.000 bandına gelindiğinde alıcı olurdum. Bu seviyelerde hisse senedi seçimi yapmak yatırımcı için doğru bir strateji olabilir."
Piyasalarda 3 ay öncesine kadar "alınacak ne kaldı?" diye sorulurken, bugün "satılacak ne kaldı?" noktasına gelindiğini ifade eden Yeşilada, mevcut tablonun bir değer kaybı süreci olduğunu ancak panikle hareket etmenin kayıpları büyütebileceği mesajını verdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.