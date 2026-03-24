Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 madenci can verdi. Türkiye’nin en büyük iş cinayetlerinden biri olarak kayıtlara geçen olayda cezaevinde hiç sanık olmazken maden sahibinin 20 yıl hapis cezasını alması bir de erken çıkması kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirmişti. Facianın ardından açılan davalarda yıllardır kamu görevlilerinin sorumluluğu ve denetim mekanizmalarının işleyişi tartışma konusu oluyordu.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kader’ olarak nitelendirdiği iş cinayeti davasında yeni gelişme meydana geldi. İlke TV'den Damla Kırmızıtaş’ın haberine göre, istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin 29 Nisan 2025 tarihinde verdiği beraat kararlarını "hukuken isabetli değil" diyerek kaldırdı. Ancak bu tespit, sanıkların cezalandırılmasına yetmedi. Mahkeme, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan sanıklar hakkındaki kamu davalarının 8 yıllık olağan zamanaşımı süresinin dolduğuna hükmederek davaların düşmesine karar verdi.

Kararla birlikte Abdurrahman Başkaya, Ali Sağır, Ayhan Yüksel, Aysel Ertürk, Ercemal Atasoy, Hasan Yücel, Kasım Özer, Mehmet Arslantaş, Mehmet Göl, Veli Doğan, Emin Gümüş, Ersin Bulut, Ertan Gül, Gürol Alaca, Mehmet Tekelioğlu ve Mukadder Kavcar hakkındaki kamu davaları düşürüldü. Mahkeme, bu isimler için zamanaşımı süresinin 2020 ile 2023 yılları arasında dolduğunu belirtti.

AİLELERE "DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEDİNİZ" DENİLDİ

Kararda ailelerin başvurularına verilen yanıtlar ise tepki çekti. İstinaf mahkemesi, evlatlarını ve eşlerini kaybeden ailelerin "suçtan doğrudan zarar görmediğini" savundu. Kamu görevlilerine yönelik suçlamanın sadece "denetim yetersizliği" olduğunu savunan mahkeme, ailelerin ve vekillerinin istinaf başvurularını "katılma hakları olmadığı" gerekçesiyle reddetti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, verdiği kararın kesin olduğunu belirtti. Böylece Soma maden faciasında kamu görevlilerinin yargılandığı davaların büyük bir bölümü zamanaşımı nedeniyle kapanmış oldu.