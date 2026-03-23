ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı saldırı tehdidinden geri adım attı. Trump, yapılan görüşmeler sonrasında İran’ın enerji santrallerine saldırıları 5 gün ertelendiğini duyurdu. Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran’ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açmaması durumunda enerji santrallerine saldıracaklarını söylemişti.

Trump’ın geri adım atması piyasalara anında yansıdı. Güne 107 dolardan başlayan Brent petrol bir anda yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek 96 dolara kadar geriledi. Petrolün varil fiyatı ilerleyen dakikalarda 99 dolar seviyesinde dengelendi.

PİYASADA SON DURUM

Öte yandan altının ons fiyatı Trump’ın açıklaması sonrası 4 bin 408 dolara gerilerken Kapalıçarşı’da altının gramı 6 bin 808 liradan satılıyor. Kripto para piyasasının en değerli birimi Bitcoin ise 70 bin 336 dolara geldi.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise 13 bin 77 puandan işlem görüyor.