CHP’den 2014’te istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, 11 yıl 4 ay sonra yeniden CHP’ye katıldı. Tarhan, dönüşünü 'omuz vermek' sözleriyle açıklarken, Özgür Özel de Tarhan’ı 'partimize büyük hizmetler vermiş saygın bir siyasetçi' diye tanımladı.

GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ YAPMIŞTI

Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili olarak görev yapmış olan ve 31 Ekim 2014’te CHP’den istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, salı günü yeniden CHP’ye katıldı. Parti grup toplantısında söz alan Tarhan’ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

DÖNÜŞÜNDE MUHARREM İNCE DETAYI

"Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim" sözleriyle kürsüdeki konuşmasına başlayan Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet', algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız ve geldim," dedi.

Emine Ülker Tarhan'ın, Muharrem İnce'nin katkılarıyla "Baba ocağına döndüğünü" ifade eden CHP lideri Özel, kendisini bizzat davet ettiğini söylediği Tarhan için, "Partimize büyük hizmetler vermiş saygın bir siyasetçi, saygın bir hukukçu" dedi.

Tarhan ile 24. Yasama Dönemi'nde birlikte milletvekilliği yaptıklarını ve Tarhan’ın o dönemde grup başkanvekili olduğunu hatırlatan Özel, "Hoş geldiniz Sayın Başkanım" diyerek Tarhan'ı kürsüye çağırdı.

Tam olarak 11 yıl dört ay sonra CHP'ye geri dönen Tarhan, geri dönüş gerekçesini "omuz vermek" olarak ifade etti.

Konuşmasında küresel gelişmelere de değinen Tarhan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa ilişkin olarak, "Cevaplarını bildiğimiz ama bünyemizin kaldırmadığı bir sürü soru var. Savaşta ilk gerçekler ölür derler yalan söylemişler ilk çocuklar öldü. Tüm bu küçücük okullu kızların ölümlerinin yettiğine birileri karar verinceye kadar daha kaç çocuk ölecek bilmiyoruz," dedi.

Tarhan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kadınların bombalarla özgürleştirilemeyeceklerini, petrolü çalabileceklerini ama halkın sesini çalamayacaklarını, fakirlikten üretilmiş bu pespaye ve kötüye kullanılmış zenginlikten ne zaman vazgeçeceklerini bilmiyoruz. Bilmem kaçıncı demokratik haçlı seferinden ne zaman vazgeçeceklerini bilmiyoruz. Her ülkeye bir başkan atayıp o ülkeyi 'iyi halli mahkumlarla' dolu bir büyük cezaevine dönüştürme hayallerinden ne zaman vazgeçecekler bilmiyoruz. En önemlisi bu savaş bittiğinde bize karaborsa barışı kaç paraya satacaklar onu da bilmiyoruz."

Konuşmasının devamında "hayatın sürprizlerle dolu olduğunu" belirten Tarhan, "tarihin bazen yıkıcı olabileceğini ancak boyun eğmeyenlerin tarihi değiştirebildiğini" ifade etti.

"Tarihin tekerrürüne karşı duranlara omuz atmak değil omuz vermek gerektiğini de biliyoruz. Çünkü er ya da geç kurutulmuş bu toprakların yeniden yeşertilmesi gerekeceğine inanıyoruz."

EMİNE ÜLKER TARHAN KİMDİR?

Emine Ülker Tarhan, 29 Kasım 1963 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Girit göçmeni bir babanın kızı olarak doğan Tarhan'ın babasının adı Ali, annesinin adı ise Halise'dir. Lise yıllarında lisanslı hentbol ve basketbol oyuncusu olarak spor alanında da aktif bir yaşam sürdü.

1981 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitimini 1986 yılında tamamladı. Mezuniyetinin ardından serbest avukatlık ve kamu avukatlığı yaptı. 1994 yılında hakimlik görevine başlayan Tarhan, Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev aldı. 2001-2011 yılları arasında Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde tetkik hâkimi olarak görev yaptı.

2007 yılında "Hakaret ve Tehdit Suçları" adlı kitabı yayımlayan Tarhan, aynı zamanda Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV)'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bu birliğin Genel Sekreterliği ve 2009-2011 yılları arasında başkanlık görevlerini yürüttü.