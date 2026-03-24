İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında "PKK’nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en güçlü silahtır. Çok şükür ilacımız da, silahımız da tamdır" ifadelerini değerlendirdi.

'DEVLET BEY, ÖCALAN'A STATÜ ÖNERİYOR'

"Ben kırmızı hat var tereddütü içerisinde değilim bir kere" diyen Dervişoğlu, kırmızı hattın kurulu olduğundan emin olduğunu ifade ederek. "Aslına bakarsanız o hattın kimler tarafından kurulduğunun millet açısından merak edildiğini söylüyorum. Dolayısıyla Abdullah Öcalan, 'umut hakkı' talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan komisyon talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan yasal düzenleme talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Efendim Abdullah Öcalan İmralı ziyaret talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Devlet Bey statü öneriyor, Abdullah Öcalan onun peşine geliyor" dedi.

Dervişoğlu, sözlerini "Elbette ki bu bir kırmızı hattın bulunduğuna delalet eder. Ya da Devlet Bey'in istihareye yatarak Abdullah Öcalan'ın acaba ne düşündüğünü merak ediyor olması lazım. Böyle bir keramete sahip olmadıklarını öncelikle biliyorum. İmralı'daki haini paşa eylediler. Paşa tak diye emrediyor. Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne çıkıp şak diye yapıyor. Benle uğraşacağına kendine baksın." diyerek tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun "Bana göre, Abdullah Öcalan ile Devlet Bahçeli arasında bir kırmızı hat var. Ben o kırmızı hattın varlığından eminim ama o hattı kimlerin döşediğini kamuoyu gibi ben de merak ediyorum” ifadelerine yanıt vererek "PKK’nın kurucu önderliğiyle aramızda kırmızı bir hat olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz" demişti.