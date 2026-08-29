Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de e-ticaret hacminin her geçen gün büyüyerek toplam ticaretin yaklaşık yüzde 20’sine ulaştığını ve 4 trilyon lirayı geçtiğini belirtti.

E-ticaret platformlarının geleneksel esnaftan ve üreticiden çok daha fazla kazanır hale geldiğini vurgulayan Palandöken, mevcut yapının piyasaya etkilerini şu sözlerle ifade etti:

"Enflasyondaki rakamların yükselmesine neden olan, esnaftan çok daha fazla kazanan, üreticiden daha çok kazanan bir sistem oluştu. Yani yüzde 10 ile yüzde 35 arasında komisyon alınıyor. Buna ayrıyeten hizmetlerinden dolayı da yüzde 10 ile yüzde 20 civarında bir bedel alınıyor. Yani gelen ürünün yüzde 50'si komisyonlara gidiyor. Hem bunlar enflasyonu yükseltiyor hem de karşısında rekabet edecek esnaf kendi müşterilerine hizmet sunarken bu fiyatların altına düşmesi de mümkün olmuyor."

"ESNAF DİJİTAL PLATFORMA GİRMEDEN SATIŞ YAPAMAZ HALE GELDİ"

Vatandaşların zaman harcayıp cadde mağazacılığına veya AVM'lere gitmek yerine e-ticareti tercih ettiğini belirten Palandöken, tekstilden kırtasiyeye, gıdadan kozmetiğe kadar tüm sektörlerdeki geleneksel esnafın bu platformlara girmeye mecbur kaldığını vurguladı.

Esnafın kendi imkanlarıyla bu pazarlama gücüne ulaşamadığı için yüksek komisyonlara katlanmak zorunda kaldığını aktaran TESK Başkanı, dijitalleşen pazarlama tekniklerinin göz ardı edilemeyeceğini, ancak bu durumun fiyat artışlarını ve enflasyonu doğrudan tetiklediğini kaydetti.

TESK'TEN DÜZENLEME ÇAĞRISI: TAVAN VE TABAN KOMİSYON SINIRI GELMELİ

Şimdiye kadar e-ticarete ilişkin birçok yönetmelik ve kanun değişikliği yapılmasına rağmen olumsuzlukların sürdüğünü belirten Palandöken, üreticiden nihai tüketiciye kadar olan zincirde platformlar kadar yüksek bir kar marjının bulunmadığına dikkat çekti.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için acil düzenleme talep eden Palandöken, çözüm adımlarını şu şekilde sıraladı:

KOMİSYONLARA ÜST SINIR

E-ticaret sitelerinin aldığı komisyon oranlarının tavan ve taban arasında makul bir seviyeye çekilmesi.

EK HİZMET BEDELLERİNİN ÖNLENMESİ

Komisyon dışında "hizmet bedeli" adı altında alınan ek ücretlerin önüne geçilmesi.

HAKSIZ REKABETE SINIRLAMA

Hem vatandaşın mağduriyetini hem de esnafın yok olmasını engellemek amacıyla e-ticaret kurallarının eksiksiz uygulanması ve pazara net sınırlamalar getirilmesi.