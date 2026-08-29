Yeniçağ Gazetesi
29 Ağustos 2026 Cumartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Aktüel MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet

MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet

TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye 2026’da, 28 Ağustos Cuma akşamı haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 1

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda konsept olarak Uzak Doğu Mutfağı seçildi.

1 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 2

9 farklı çeşitten oluşan menüyü 50 dakikalık zaman diliminde eksiksiz hazırlamak için tezgaha geçen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında nefes kesen bir rekabet gerçekleşti.

2 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 3

TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIMIN

Uzak Doğu menüsünde rakiplerine kıyasla şeflerin beğenisini kazanan tabaklara imza atan kırmızı takım, gecenin sonunda oy birliğiyle dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.

3 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 4

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ŞÜKRAN’IN OLDU

Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için siyah önlüklerini giyerek yeniden mutfağa girdi.

4 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 5

Şeflerin yarışmacılardan 'çeşmi nigar çorbası' hazırlamalarını istediği 45 dakikalık etapta, en başarılı tabağı sunarak bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan isim Şükran oldu.

5 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 6

HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Şükran, doğrudan ilk eleme adayı olarak Recep'i potaya gönderdi.

6 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 7

Mavi takım içerisinde gerçekleştirilen konsey oylamasında ise ismi en çok yazılan Kübra, haftanın 6. ve son eleme adayı olarak belirlendi.

7 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 8

Hafta boyunca oynanan oyunların ardından potaya giren isimler netleşti:

Şadi

Nilay

8 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 9

Simge

Ayşe

9 10
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet - Resim: 10

Recep

Kübra

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro