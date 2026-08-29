Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmeleri doğrultusunda konsept olarak Uzak Doğu Mutfağı seçildi.
MasterChef'te haftanın son eleme adayları belli oldu: Potada kıyasıya rekabet
TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen MasterChef Türkiye 2026’da, 28 Ağustos Cuma akşamı haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Kaynak: Haber Merkezi
9 farklı çeşitten oluşan menüyü 50 dakikalık zaman diliminde eksiksiz hazırlamak için tezgaha geçen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında nefes kesen bir rekabet gerçekleşti.
TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KIRMIZI TAKIMIN
Uzak Doğu menüsünde rakiplerine kıyasla şeflerin beğenisini kazanan tabaklara imza atan kırmızı takım, gecenin sonunda oy birliğiyle dokunulmazlık oyununun kazananı oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ŞÜKRAN’IN OLDU
Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık mücadelesi için siyah önlüklerini giyerek yeniden mutfağa girdi.
Şeflerin yarışmacılardan 'çeşmi nigar çorbası' hazırlamalarını istediği 45 dakikalık etapta, en başarılı tabağı sunarak bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan isim Şükran oldu.
HAFTANIN 5. VE 6. ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ
Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Şükran, doğrudan ilk eleme adayı olarak Recep'i potaya gönderdi.
Mavi takım içerisinde gerçekleştirilen konsey oylamasında ise ismi en çok yazılan Kübra, haftanın 6. ve son eleme adayı olarak belirlendi.
Hafta boyunca oynanan oyunların ardından potaya giren isimler netleşti:
Şadi
Nilay
Simge
Ayşe
Recep
Kübra