Nepal'de son yılların en büyük felaketi yaşanıyor. 26 Ağustos'ta Himalayalar'da bulunan bir buzulun büyük bir kütlesinin kopmasıyla meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.
Nepal'deki sel felaketinde Türk rehbere ulaşılamıyor
Nepal'deki sel felaketinde şimdiye kadar 1924 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söylerken, yerleşim yerlerini yutan felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Nepal'de çalışan Türk rehber Elena Öksüz'den haber alınamıyor.Aykut Metehan
Yerleşim yerlerini yutan felaket sonra yüzlerce kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Felaketin ardından tur rehberi Türk vatandaşı Elena Öksüz'den haber alınamıyor.
Nepal'de yaşanan sel felaketinde bir Türk vatandaşı da kayboldu. Tur rehberi olan, Elena Öksüz'den 26 Ağustos tarihinden bu yana haber alınamıyor. Aynı zamanda Rusya vatandaşı da olan Öksüz'ün Litvanya'dan Nepal'e gittiği biliniyor.
İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, “Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. Elena'nın 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.” dedi.
Öksüz'ün Nepal'e girerken kullandığı pasaport Rus pasaportu olduğu için Dışişleri Bakanlığı'nın haberi olmadığını söyleyen Eracun, çifte vatandaşlığı olduğunu ve vize muafiyetinden faydalanmak amacıyla Rus pasaprotunu kullandığını belirtti.
Öksüz'ün kayıtlı olduğu, İstanbul Rehberler Odası, Dışişleri Bakanlığıyla da irtibata geçildiğini belirtti.
Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'a giderek ekiplere çevirmenlik yaptığı da biliniyor.
Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bine yaklaştığı bildiriliyor
Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiğini bildirdi.