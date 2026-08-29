Nepal'deki sel felaketinde Türk rehbere ulaşılamıyor

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Eracun, “Elena Öksüz bu bölgede ve 8 Ağustos'tan beri Tibet'ten Nepal'e giriş yapıyor. Nepal bölgesinde yine batıdan gelen karışık bir grupla birlikte buluşarak oradaki turlarını yapıyorlar. Elena'nın 26'sındaki bu olayla birlikte otelden ayrıldığını biliyoruz.” dedi.