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Kaynak: İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılandırmanın esnaf açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını ve toplam 206 milyar TL borcun ödeme planına alındığını söyledi.

“YAPILANDIRMA GERÇEKTEN ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

Palandöken, esnafın kamuya olan borçlarını ödemek istediğini ancak faiz yükünün borçların ödenmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Palandöken, yapılandırmada geçmişte işletilen faizlerin silinmesi ve yeni hesaplamaların anapara üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

FAİZ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Vergi ve SGK borçlarında faiz yükünün zaman içerisinde borcun ödenebilirliğini zorlaştırdığını belirten Palandöken, yüksek tutarlı borçların uzun vadeye yayılsa dahi esnaf için ağır bir yük oluşturduğunu söyledi.

Palandöken, örnek olarak 500 bin TL anapara borcunun faiz yüküyle birlikte yıllara yayılan ödemelerde esnaf açısından ödenmesi güç bir miktara dönüşebildiğini dile getirdi.

STOPAJ VERGİSİ DE GÜNDEMDE

Esnafın üzerindeki yüklerden birinin de stopaj vergisi olduğunu belirten Palandöken, bu uygulamanın çifte vergi yükü oluşturduğunu savundu.

Palandöken, stopaj oranının yüzde 20 olduğunu belirterek, biriken yüklerin esnafın borçlarını düzenli şekilde ödemesini zorlaştırdığını ifade etti.

“ESNAF KREDİYE ULAŞAMIYOR”

Kamuya olan borçların ödenememesi veya yapılandırılması durumunda esnafın bazı kredi ve destek imkanlarından yararlanmakta zorlandığını belirten Palandöken, bunun işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini güçleştirdiğini söyledi.

Palandöken, kapanan her işletmenin ekonomi, istihdam ve işsizlik üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirterek, esnafın ödeyebileceği makul bir ödeme planı ve faiz hesabıyla sorunun çözülebileceğini ifade etti.