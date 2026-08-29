2026-2027 sezonu hasadı sona eren dünyaca ünlü Anzer balında olumsuz hava şartları sebebiyle rekoltede düşüş meydana gelirken, tescilli Anzer balının kilogram fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi.
Kilosu 7 bin liradan kapış kapış satılıyor: Hasat sona erdi
Dünyaca ünlü coğrafi işaretli balda beklenen hasat tamamlandı. Ancak olumsuz hava koşulları rekolteyi düşürürken, yeni sezon kilogram fiyatı dudak uçuklattı. Hacettepe Üniversitesi’nde tahlile giren tescilli şifa kaynağının fiyatı kaç TL oldu? İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası'nda üretilen ve şifa kaynağı olarak bilinen dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer balında sağım dönemi sona erdi.
Hasattan sonra toplanan ballar, tahlil işlemleri için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kooperatif yetkilileri koordinesinde üreticilerden teslim alınmaya başlandı.
KİLOSU 7 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ
Merakla beklenen yeni sezon bal fiyatlarını da duyuran Deniz, "1 kilogram Anzer balının fiyatı 7 bin TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilogramlık kavanozlarımız 3 bin 500 TL, 250 gramlık Anzer balı fiyatımız ise 2 bin TL olarak satışa sunulacaktır" şeklinde konuştu.
Yeni sezon hasat süreci ve rekolte durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yaylada havaların soğuk seyretmesi nedeniyle verimde düşüş yaşandığını ifade etti.
'SAHTE VE TAKLİT ÜRÜNLERE DİKKAT EDİN' UYARISI
Tüketicileri piyasadaki taklit ürünler konusunda uyaran Başkan Muzaffer Deniz, "Tüketicilerimizden özellikle rica ediyoruz; lütfen hakiki gerçek Anzer balı alsınlar. Piyasada Anzer menşeli olmayan ballar, kooperatif isimleri dahi taklit edilerek sahte olarak 'Anzer balı' adı altında satılmaktadır. Kesinlikle coğrafi işaretli bal dışında hiçbir yerden ürün almasınlar. Vatandaşlarımız internet üzerinden kooperatifimizin resmi sitesine ulaşarak coğrafi logolu, sertifikalı ve karekodlu (QR kodlu) tescilli gerçek Anzer balını güvenle temin edebilirler" ifadelerini kullandı.