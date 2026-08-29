Kilosu 7 bin liradan kapış kapış satılıyor: Hasat sona erdi

KİLOSU 7 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Merakla beklenen yeni sezon bal fiyatlarını da duyuran Deniz, "1 kilogram Anzer balının fiyatı 7 bin TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilogramlık kavanozlarımız 3 bin 500 TL, 250 gramlık Anzer balı fiyatımız ise 2 bin TL olarak satışa sunulacaktır" şeklinde konuştu.