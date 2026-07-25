Kaynak: İHA

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, piyasadaki haksız rekabetin ve tüketiciyi yanıltan sahte indirim kampanyalarının önüne geçilmesi için acil tedbir çağrısında bulundu. Esnafı ezen ve vatandaşı aldatan fiyat oyunlarına dikkat çeken Palandöken, indirimlerin yılda yalnızca iki kez ve meslek odalarının izniyle yapılması gerektiğini vurguladı.

"VİTRİN BAŞKA, KASA BAŞKA SÖYLÜYOR"

Piyasada giderek derinleşen haksız rekabet ortamının esnafı zor durumda bıraktığını ifade eden Palandöken, kamu otoriteleri ile esnaf temsilcilerinin ortak akılla hareket ederek denetim mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle zincir mağazaların ve büyük markaların uyguladığı yanıltıcı fiyat politikalarını eleştiren Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşı yanıltıcı bilgilerle, sözde büyük indirimler yaptıklarını iddia ederek mağazaya çekiyorlar. Vitrine kocaman 'Yüzde 50+20 indirim' yazıyorlar ancak kasaya gidildiğinde gerçek rakam yüzde 10'da kalıyor. 'Yüzde 50'ye varan' ibaresindeki 'varan' kelimesi adeta gizleniyor. Tüketici, kasada karşılaştığı bu tablo karşısında haklı olarak tepki gösteriyor. Bu durum ticari ahlakla uyuşmamaktadır."

"İNDİRİM KAMPANYALARI MESLEK ODALARININ İZNİNE BAĞLANMALI"

Yılın 12 ayı devam eden ve hiçbir mantığa dayanmayan indirim furyasının piyasaya olan güveni sarstığına dikkat çeken TESK Başkanı, bu durumun hem vatandaşı mağdur ettiğini hem de esnafın haksız rekabetle ezilmesine yol açtığını kaydetti.

Sorunun çözümü için somut bir öneri sunan Palandöken, "İndirim kampanyaları sadece yaz ve kış sezon sonlarında, yılda en fazla iki kez yapılmalı. Dahası, bu kampanyalar mutlaka ilgili meslek odalarının iznine ve onayına tabi olmalıdır. Sürekli fiyatların yükseltilip indirildiği bir ortamda vatandaşın alışverişe olan güveni kayboluyor, piyasada 'Keşke yarın alsaydım' endişesi hakim oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 80 İNDİRİM DİYE BİR TİCARET YOK"

Ticaretin temelinin güvene dayandığını, esnafı korumanın aslında tüketiciyi korumakla eşdeğer olduğunu belirten Palandöken, denetimlerin sadece ceza kesmekle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Palandöken, "Devletin yaptığı denetimler önemli ancak vatandaşın aldığı peyniri, sebzeyi ya da tekstil ürününü her an laboratuvarlarda test ettirme imkânı yok. İş, ticari dürüstlükte bitiyor. Yüzde 80, yüzde 70 gibi fantastik indirim oranlarıyla yapılan bir ticaret modeli zaten ekonomik olarak mümkün değildir. Tüketici mağazaya girdiğinde vitrindeki vaat ile etiket fiyatının aynı olduğunu görmelidir. Fason ürünler üzerinden kurgulanan bu sahte kampanyalara dur denildiğinde ve güven tesis edildiğinde, inanın ki ağır denetimlere bile gerek kalmayacaktır" dedi.