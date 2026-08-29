Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: 56 ilde çok kuvvetli sağanak yağış
Meteoroloji 29 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. Marmara, Ege ve Akdeniz’de 40-70 km/sa hızla sert rüzgar bekleniyor. Yağışlar gün içinde İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz’e yayılacak. Samsun ve Ordu çevrelerinde ise çok kuvvetli sağanak etkili olacak.Cansu İşcan
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde azalan hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzeyinde kuvvetli (25-60 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. 30.08.2026 (Pazar) günü akşam saatlerine etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre: güneybatı kesimlerde sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/sa); Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer hamleli kuvvetli fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa)şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
06:00 - 12:00
Meteoroloji verilerine göre güne Samsun, Ordu ve Amasya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışla başlanıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde (Mardin, Şırnak, Hakkari, Van) 60-80 km/sa hıza ulaşan rüzgarla birlikte toz taşınımı etkili olurken, Ege ve İç Anadolu-Akdeniz hattında rüzgar hızı 40-70 km/sa aralığında seyrediyor.
12:00 - 18:00
Günün en kritik saatlerinde Samsun-Ordu hattında yağışlar çok kuvvetli seviyeye yükseliyor. Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas ve Doğu Akdeniz genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam ederken, Doğu Anadolu’daki toz taşınımı ve fırtına ile Ege ve Akdeniz’deki şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürüyor.
18:00 - 24:00
Yağışlı hava kütlesi Doğu ve Ege bölgesini terk ederek Orta Karadeniz, Sakarya-Kocaeli hattı ve İç Anadolu'nun doğusuna çekiliyor. Samsun ve Amasya çevresinde kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, kuzeyli rüzgarlar Marmara, Ege ve Akdeniz genelinde 40-70 km/sa hızla esmeyi sürdürüyor.
00:00 - 06:00
Gece saatlerinde yağışlar Samsun, Tokat, Ordu ve Giresun hattında kuvvetli kalmaya devam ediyor. Sakarya, Düzce, Bolu ve Güneydoğu'nun güney kesimlerinde yer yer hafif sağanaklar görülürken, kıyı Ege ve Akdeniz genelinde sert rüzgarlar şiddetini koruyor.
29 Ağustos Cumartesi bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların, Tokat'ın kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer şiddetli olmak üzere, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.