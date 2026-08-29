Meteoroloji saat saat uyardı: 56 ilde çok kuvvetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, (Şırnak dışında) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli, Samsun ve Ordu çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.