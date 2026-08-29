Erdoğan'dan 9 vekile giden 'disiplin' talimatı

Üç ismin de çerçeve yasaya “evet” oyu vermelerinin milliyetçi seçmen nezdinde yaratabileceği tepki, oylama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi. Özellikle İYİ Parti’den AKP’ye geçen Yücel ve Zorlu’nun, kendileriyle birlikte hareket eden ya da siyasi geçişlerine destek veren seçmen kitlesinin açılım sürecine mesafeli olduğunu aktardığı belirtildi. Türkeş’in ise hem taşıdığı siyasi miras hem de sürece ilişkin daha önce dile getirdiği itirazlar nedeniyle “evet” oyu vermesinin kendi tabanında ciddi bir kırılmaya yol açabileceğine dikkat çekildi.