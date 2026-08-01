Kaynak: İHA

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gurbetçilerin yaz döneminde oluşturduğu ekonomik hareketliliğin altını çizerek rakamları paylaştı:

Geçen Yılın Bilançosu: Türkiye geçen yıl 11 milyon gurbetçiyi ağırladı. Toplam 65 milyar dolarlık turizm gelirinin yaklaşık 12 milyar doları doğrudan gurbetçilerden sağlandı.

Bu Yılın Hedefi: Yaz sezonuyla birlikte gurbetçilerin ekonomiye ve turizme 15 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor.

"ESKİDEN GETİRİYORLARDI, ARTIK BURADAN GÖTÜRÜYORLAR!"

Palandöken, gurbetçilerin alışveriş alışkanlıklarında yaşanan sevindirici değişime dikkat çekti. Fiyatları Avrupa ile kıyaslayan vatandaşların ihtiyaçlarını Türkiye'den karşıladığını belirten Palandöken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eskiden ülkemize gelirken getiriyorlardı. Sevindirici olan artık ülkemizden götürüyorlar. Çünkü ülkemizde her şeyin olduğu ve orada da fiyatlarla mukayese ettikleri zaman gerçekten de buradaki daha ucuz olduğunu görebiliyorlar. Onun için turizme gelen gurbetçilerimize çok iyi hizmet edilmesi gerekiyor."

DÜĞÜNDEN GAYRİMENKULE 200 SEKTÖRE CANSUYU

Yurtdışında yaşayan vatandaşların gelişinin sadece tatille sınırlı kalmadığını belirten TESK Başkanı; aile ziyaretleri, düğün alışverişleri ve memleket yatırımlarının çarşı pazar ekonomisini canlandırdığını vurguladı.

GURBETÇİLERİN HARCAMA YAPTIĞI BAŞLICA ALANLAR ŞÖYLE SIRALANDI:

Düğün ve altın: Düğün malzemeleri, takı ve altın alışverişleri esnafa büyük girdi sağlıyor.

Yeme-içme ve yerel ürünler: Tatil boyunca yapılan yeme-içme harcamalarının yanı sıra dönüş yolunda tüketmek üzere lokel ürünler satın alınıyor.

Gayrimenkul ve tadilat: Memleketlerinde gayrimenkul satın alan gurbetçiler, bu konutların bakım ve onarım işleriyle inşaat ve ustalık sektörlerini hareketlendiriyor.

Palandöken, Almanya'da 4 milyona yakın Türk bulunduğunu, Fransa, diğer Avrupa ülkeleri ve ABD'ye kadar uzanan coğrafyadaki tüm gurbetçilere Türkiye ekonomisine sundukları bu büyük katkı ve sıla hasreti dolayısıyla teşekkür etti.