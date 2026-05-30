Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, trafik sigortası ve kasko fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Palandöken, fiyatların çok yükseldiğini ve bu duruma acil çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

7 MİLYON ARAÇ TRAFİKTE SİGORTASIZ DOLAŞIYOR!

Türkiye’deki araç sayısı ve sigortalılık oranları hakkında çarpıcı veriler paylaşan Bendevi Palandöken, yüksek fiyatlar nedeniyle vatandaşların sigorta yaptıramaz hale geldiğini belirtti.

Toplam Araç Sayısı: 34 Milyon

Kaskolu Araç Sayısı: 9 Milyon

Sigortasız ve Kaskosuz Araç Sayısı: 7 Milyon



"Herkesin araba fiyatına neredeyse sigorta bedeli ödediği bir dönemde insanlar sigorta yaptırmaktan imtina ediyor, ödeyemiyor. Trafik sigortasını yaptırmayan 7 milyon araç var. Demek ki burada büyük bir sorun var."

"BİR YILDA %100 ZAM OLUR MU?"

Sigorta şirketlerinin enflasyon oranlarıyla uyuşmayan fiyat artışları yaptığını vurgulayan TESK Başkanı, sigorta firmaları arasındaki ciddi fiyat farklılıklarının da vatandaşı mağdur ettiğini ve güvensizlik yarattığını söyledi. Bir şirketin 60 bin TL’ye sunduğu poliçeyi bir diğerinin 80 bin veya 90 bin TL’ye sunduğunu ifade eden Palandöken, fiyatlara taban-tavan fiyat uygulaması getirilmesi ya da makul seviyelere çekilmesi gerektiğini savundu.

Araç parça fiyatlarının yüksek olmasının bir gerekçe olarak sunulduğunu belirten Palandöken, bu rakamların adil bir şekilde ve enflasyonla örtüşecek düzeyde yeniden belirlenmesini talep etti.

İLK KEZ ARAÇ ALANLARA "EHLİYET" MAĞDURİYETİ

Sistemdeki adaletsiz uygulamalara da değinen Palandöken, tecrübeli sürücülerin ilk kez kendi üzerlerine araç aldıklarında yüksek primlerle karşılaştığını şu sözlerle eleştirdi: "30 sene şoförlük yaptığı halde kendi aracı yoksa, ilk araba alındığı için farklı kategoriye alınıyor. Böyle bir uygulamanın yapılması abesle iştigaldir."

YÜKSEK MASRAFLAR VE CEZALAR VATANDAŞI BEZDİRİYOR

Araç sahiplerinin sadece sigorta değil; benzin, tamir ve bakım masrafları altında da ezildiğini ifade eden Palandöken, sanayiye gidildiğinde tamir ücretlerinin 50-60 bin liradan başladığını belirtti.

Artan trafik cezaları ve köprü geçiş ücretlerinin vatandaş üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getiren TESK Başkanı, kazaların sadece cezaları artırarak önlenemeyeceğini, eğitimin şart olduğunu ve cezalar artmasına rağmen ölümlü kazaların her yıl katlanarak büyümeye devam ettiğini sözlerine ekledi.