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Kaynak: İHA

Türkiye genelinde 8 milyonu üniversite, 18 milyonu ise ilk ve ortaöğretim kademelerinde olmak üzere toplam 26 milyon öğrencinin ders başı yapacağını hatırlatan Palandöken, esnafın vitrinlerini yeni sezona hazırladığını belirtti.

"OKUL KIYAFETİNDE TERCİH AİLENİN BÜTÇESİNE BIRAKILMALI"

Okul ihtiyaçlarının karşılanmasında velilerin özgür bırakılması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı, bazı okulların belirli mağazalarla anlaşıp velileri yönlendirmesini eleştirdi.

Palandöken, okul kıyafetlerinde "adres dayatması" yapılmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Ailelerin bütçelerini sarsan marka ve mağaza dayatmalarından vazgeçilmelidir. İnsanlar, aynı kalitedeki bir ürünü daha uygun fiyata bulma imkânına sahipken sırf 'okul buradan istedi' diyerek sıkıntıya sokulmamalı. Çorabından ayakkabısına kadar A’dan Z’ye tüm okul alışverişinde tercih tamamen veliye bırakılmalı; kıyafet kuralları bütçe dostu ve serbest olmalıdır



"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINI GÖZÜ DÖNMÜŞLERE TESLİM ETMEYİN"

Kırtasiye alışverişlerinde en büyük tehlikenin "merdiven altı" ve taklit ürünler olduğuna dikkat çeken Palandöken, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin kalem, silgi ve kalemtıraş gibi materyalleri sıklıkla ağızlarına götürdüğünü hatırlattı.

Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerini sürdürdüğünü ancak her noktaya ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Palandöken, tüketiciye büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Palandöken, korsan satıcılardan uzak durulması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın sağlığı bu gözü dönmüşlere teslim edilmemeli. Alışverişler, tanıdığınız, bildiğiniz ve ürünlerine güvendiğiniz mahalle esnafından yapılmalı" dedi.

VELİLERE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Palandöken'in açıklamaları ışığında, okul alışverişine çıkacak velilerin dikkat etmesi gereken temel hususlar şunlar:

-Zorunlu İstikametlere İtiraz Edin: Okulların tek bir mağazayı veya markayı işaret eden yönlendirmelerine karşı bütçenize uygun alternatifleri değerlendirin.

-Merdiven Altından Uzak Durun: Sağlık açısından risk taşıyan, nerede üretildiği belli olmayan ucuz kırtasiye ürünlerinden kaçının.

-Güvenilir Esnafı Tercih Edin: Alışverişlerinizi tanıdığınız, kalitesinden emin olduğunuz yerel esnaftan yapmaya özen gösterin.

-Sertifikaları Kontrol Edin: Özellikle silgi, kalem kutusu ve çanta gibi doğrudan temas edilen ürünlerde CE belgesi ve AB standartlarına uygunluk ibarelerini mutlaka arayın.