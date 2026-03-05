Bitkisel üretim destekleri kategoriye göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, yem bitkisi üreten çiftçilere ürün kategorisine göre belirlenen destek katsayısının yüzde 50'si ek destek olarak ödeniyor.

2026 bitkisel üretime yönelik desteklemeler kapsamında katsayı dekara 310 TL olarak belirlenmişti. Bu duruma göre üreticiler temel destek ve üretim planlaması kapsamında ekim yapmaları halinde ekstra destek de alacak. Ürünlerin gruplarına göre destekleme miktarları değişiyor.

ÖDEMELER BU TARİHTE YAPILACAK

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, X hesabı üzerinden tarihe dair bilgiler paylaştı. Bitkisel üretim destekleri 3 hafta içerisinde ödeneceğini söyleyen Yıldırım, "çiftçilerin dört gözle beklediği 2024 şartlarında belirlenen, 2025 üretim yılına ait bitkisel üretim destekleri 6- 13 ve 20 Mart olmak üzere 3 haftada yatırılacak" dedi.

Bitkisel üretim (temel destek ve planlı üretim) destek ödemeleri TC Kimlik numarasının son hanesine göre şu tarihlerde ödeme yapılacak:

0, 2 ve 4 olanlar 6 Mart 2026

6 olanlar 13 Mart 2026

8 olanlar 20 Mart 2026