1- Real Madrid
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25
Dünyanın en önemli yayın kuruluşlarından Sports Illustrated, en büyük 25 futbol kulübünü listeledi. Türkiye'den bir ekip de listede yer aldı. İşte o liste...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
2- Barcelona
3- Manchester United
4- Liverpool
5- Bayern Münih
6- Juventus
7- Manchester City
8- AC Milan
9- Chelsea
10- PSG
11- Arsenal
12- Inter
13- B. Dortmund
14- Ajax
15- Atletico Madrid
16- Tottenham
17- Roma
18- Benfica
19- Napoli
20- Boca Juniors
21- River Plate
22- Celtic
23- Galatasaray
24- Porto
25- Rangers
