Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25

Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25

Dünyanın en önemli yayın kuruluşlarından Sports Illustrated, en büyük 25 futbol kulübünü listeledi. Türkiye'den bir ekip de listede yer aldı. İşte o liste...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 1

1- Real Madrid

1 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 2

2- Barcelona

2 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 3

3- Manchester United

3 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 4

4- Liverpool

4 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 5

5- Bayern Münih

5 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 6

6- Juventus

6 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 7

7- Manchester City

7 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 8

8- AC Milan

8 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 9

9- Chelsea

9 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 10

10- PSG

10 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 11

11- Arsenal

11 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 12

12- Inter

12 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 13

13- B. Dortmund

13 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 14

14- Ajax

14 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 15

15- Atletico Madrid

15 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 16

16- Tottenham

16 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 17

17- Roma

17 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 18

18- Benfica

18 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 19

19- Napoli

19 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 20

20- Boca Juniors

20 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 21

21- River Plate

21 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 22

22- Celtic

22 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 23

23- Galatasaray

23 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 24

24- Porto

24 25
Dünyanın en iyi futbol takımları açıklandı: Türk takımı da listede, İşte ilk 25 - Resim: 25

25- Rangers

25 25
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro