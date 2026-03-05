

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı açıklamada Ordu’nun Ulubey ilçesi ile Ankara’nın Kalecik ilçesindeki öğrenci yurtlarının durumuna dikkat çekerek iktidarı eleştirdi.

Adıgüzel, Ulubey ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunun “çürük” olduğu gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatarak, buna rağmen aynı binada öğrencilere yemek verilmeye devam edildiğini iddia etti. Bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirten Adıgüzel, söz konusu uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Milletvekili Adıgüzel, açıklamasında Ankara’nın Kalecik ilçesindeki bir başka yurt binasını da gündeme getirdi. Kalecik’te her odasında banyo ve tuvalet bulunan, iki ve üç kişilik odalardan oluşan 120 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt binasının bulunduğunu belirten Adıgüzel, ilçede yaklaşık 1100 öğrencinin eğitim görmesine rağmen söz konusu yurdun yargı kararlarına rağmen hizmete açılmadığını öne sürdü.



Öğrencilerin barınma sorunu yaşadığını savunan Adıgüzel, yeni ve konforlu yurt binasının kapalı tutulmasının gençleri vakıf ve cemaat yurtlarına yönlendirmek amacı taşıdığı iddialarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulunan Adıgüzel, söz konusu yurdun öğrencilere açılması gerektiğini belirterek, “O yurdu tekrar açın ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yurt olarak devredin” dedi.



Adıgüzel, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde de takipçisi olacağını ifade etti.