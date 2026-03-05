Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası'nda 1000'e yakın leylek yuvası bulunuyor.

Yuvaların yoğun olarak bulunduğu Doğanca Mahallesi’nde leyleklerin kümelendiği alana vatandaşlar da "Leylek Toki" adını veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, yaptığı açıklamada, bölgenin Türkiye'nin en yoğun leylek popülasyonuna sahip noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Leylek Toki"de 60'a yakın yuvanın bulunduğunu ve leyleklerin bölgeye bu yıl beklenenden biraz erken gelmeye başladığını söyledi.

Afrika'dan göç eden leyleklerin yazı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde geçirdiklerini ve burada yavruladıklarını anlatan Yılmaz, ağustosta yeniden göçe başladıklarını belirtti.

Leyleklerde yuvayı dişi kuşun değil erkeklerin yaptığını belirten Yılmaz, "Ak leyleklerin ağırlıkları 3 ile 5 kilogram, kanat açıklıkları ise 1,15 ile 1,65 metre arasında değişiyor. Önce erkek bireyler gelip yuvayı onarıyor, sonra eşini seçiyor. Mart ayı itibarıyla alana gelen leylekler 30 günlük kuluçka dönemine yatıyor. Üç dört yavru yetiştirip ağustos ayı itibarıyla göç etmeye başlıyorlar. İlkbaharın habercisi leyleklerimiz deltaya ulaştılar artık gelen ziyaretçilerimiz ak leylekleri görebilecekler." şeklinde konuştu.