İran’a yönelik savaşın bir boyutu da yeni göç hareketleri olurken, transit göç rotasında bulunan Türkiye’nin bu süreçten nasıl etkileneceği merak ediliyor. İran içinde yer değiştirmelerin artması dikkat çekerken kitlesel göçün ortaya çıkması için İran'da daha büyük bir kırılma gerektiği belirtiliyor.

Gazeteci Ruşen Takva ise, İran’daki kaynaklarının Türkiye’ye yakın olan Salmas, Xhoy, Maku gibi kentlerine doğru bir iç göç başladığını ve burada yoğun araç trafiği oluştuğunu aktardığını ifade etti.

Takva, "İnsanlar, savaşın seyrine göre ne yapacaklarına dair karar vermek için Türkiye’ye yakın bir bölgede beklemeyi daha güvenli buluyorlar gibi görünüyor." dedi.

MSB'DEN GÖÇ AÇIKLAMASI

ABD ve İsrail saldırıları sonrasında İran'dan Türkiye'ye yönelik bir göç hareketi başladığına yönelik sosyal medya paylaşımlarını yalanlayan bakanlık, sınır hattındaki önlemlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Sınırdaki son duruma ilişkin şu açıklama yapıldı:

- Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır.

- İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir."