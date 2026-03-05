İran’dan gönderildiği iddia edilen bir İHA, Azerbaycan’daki Nahcivan Özerk Bölgesi’nde bulunan havalimanına düştü. İran ordusu yaptığı açıklamada kendilerinin Azerbaycan’a yönelik bir saldırı düzenlemediğini vurguladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti, başta Müslüman ve komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyarken, silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir insansız hava aracı fırlattığını reddeder" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan makamları konuyla ilgili İran’ın Bakü Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek olayda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

ALİYEV: AZERBAYCAN İRAN’A KARŞI OPERASYONDA YER ALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahicvan’a İHA düşmesi sonrası sert tepki verirken İran’a karşı bir operasyona katılmayacaklarını söyledi.

Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası konuşan Aliyev, "Azerbaycan ne o zaman ne de bu sefer İran'a karşı olan operasyonlara katılmıyor ve katılmayacak. Çünkü bizim tutumumuz bundan ibarettir. Bizim komşu ülkelere karşı herhangi bir operasyon düzenlemeye ne çıkarımız var ne de politikamız buna izin veriyor” dedi.

“İRAN ÖZÜR DİLEMELİ”

İran’ın özür dilemesi gerektiğini belirten Aliyev şunları söyledi:

"Herhangi bir kötü güç, onlara karşı "Demir Yumruğumuzu" görecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz en yüksek seferberlik seviyesine alınmıştır ve her türlü operasyonu yürütmeye hazır olmalıdır. Gücümüzü sınamasınlar. Gücümüzü sınamak isteyenlerin "Demir Yumruk"la kafaları kesildi. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu konuda bir eylem planı hazırlanmalıdır. Tüm talimatlar verildi. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, protesto notası verilecek ve diğer diplomatik adımlar atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verildi. Azerbaycan devleti bu alçakça terör eylemini şiddetle kınıyor ve bunu gerçekleştirenler derhal hesap vermeli. İranlı yetkililer Azerbaycan tarafına açıklama yapmalı, özür dilemeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai olarak sorumlu tutulmalıdır."