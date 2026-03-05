Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var

İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var

ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar, karşılıklı bir çatışmaya dönüşürken, Hangi ülkelerin ise olası bir savaş senaryosunda başarılı olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı. İşte yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarına göre, işgal edilmesi imkansız ülkeler.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 1

ABD, İsrail, İran ve Katar arasındaki çatışmalar giderek büyümeye devam ediyor.

1 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 2

Savaşın daha geniş coğrafyalara yayılıp yayılmayacağı merak edilirken, hangi ülkelerin olası bir savaş senaryosunda başarılı olup olmayacağı ise dünya kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

2 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 3

Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarından alınan bilgilere göre, coğrafi engelleri ve askeri kapasiteleriyle ele geçirilmesi en zor 50 ülke listelendi.

3 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 4

İşte işgal edilmesi imkansız ülkeler:

TÜRKİYE

Yeni Zelanda

Avustralya

İzlanda

İsviçre

Afganistan

Norveç

Japonya

Rusya

Amerika Birleşik Devletleri

Çin

4 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 5

İran

Vietnam

Kuzey Kore

İngiltere

Kanada

Brezilya

Hindistan

Nepal

Butan

Şili

Etiyopya

Finlandiya

İsveç

Azerbaycan

Güney Kore

Tayvan

Endonezya

5 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 6

Filipinler

Papua Yeni Gine

Madagaskar

Cezayir

Kazakistan

Moğolistan

Güney Afrika

Meksika

Pakistan

Suudi Arabistan

6 7
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var - Resim: 7

İspanya

Singapur

Tayland

Umman

Peru

Kolombiya

Bolivya

Türkmenistan

Slovakya

Avusturya

Kırgızistan

Ekvador

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro