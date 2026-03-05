ABD, İsrail, İran ve Katar arasındaki çatışmalar giderek büyümeye devam ediyor.
İşgal edilmesi imkansız olan ülkeler belli oldu: Listede Türkiye de var
ABD ve İsrail’in İran’a yaptığı saldırılar, karşılıklı bir çatışmaya dönüşürken, Hangi ülkelerin ise olası bir savaş senaryosunda başarılı olup olmayacağı ise araştırılmaya başlandı. İşte yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarına göre, işgal edilmesi imkansız ülkeler.Derleyen: Baran Yalçın
Savaşın daha geniş coğrafyalara yayılıp yayılmayacağı merak edilirken, hangi ülkelerin olası bir savaş senaryosunda başarılı olup olmayacağı ise dünya kamuoyunda konuşulmaya başlandı.
Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarından alınan bilgilere göre, coğrafi engelleri ve askeri kapasiteleriyle ele geçirilmesi en zor 50 ülke listelendi.
İşte işgal edilmesi imkansız ülkeler:
TÜRKİYE
Yeni Zelanda
Avustralya
İzlanda
İsviçre
Afganistan
Norveç
Japonya
Rusya
Amerika Birleşik Devletleri
Çin
İran
Vietnam
Kuzey Kore
İngiltere
Kanada
Brezilya
Hindistan
Nepal
Butan
Şili
Etiyopya
Finlandiya
İsveç
Azerbaycan
Güney Kore
Tayvan
Endonezya
Filipinler
Papua Yeni Gine
Madagaskar
Cezayir
Kazakistan
Moğolistan
Güney Afrika
Meksika
Pakistan
Suudi Arabistan
İspanya
Singapur
Tayland
Umman
Peru
Kolombiya
Bolivya
Türkmenistan
Slovakya
Avusturya
Kırgızistan
Ekvador