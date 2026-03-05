Arda Güler Real Madrid'i karıştırdı: 'O huyu' yüzünden takım arkadaşları cephe aldı

Real Madrid’de arka arkaya yaşanan Osasuna ve Getafe yenilgilerinin ardından takım içinde Arda Güler’e yönelik eleştirilerin arttığı öne sürüldü. Bazı takım arkadaşlarının Arda Güler hakkında "Bencil, kötü karar veriyor" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi.
Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler, Osasuna ve Gerafe mağlubiyetlerinin ardından hedef oldu. Takım içinde Güler'e karşı bir cephe alındığı öne sürülürken, takım arkadaşlarının "Bencil, kötü karar veriyor" ifadeleri kullandığı belirtildi.
İspanyol devi Real Madrid’de tansiyon giderek yükseliyor. Osasuna ve Getafe karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından takım içinde okların Arda Güler’e çevrildiği ifade edildi.
El Nacional’ın haberine göre; Real Madrid soyunma odasında Arda Güler’e yönelik eleştirilerin giderek arttığı bildirildi. Haberde, takım içerisindeki etkili bir grubun Arda’yı doğrudan hedef aldığı öne sürüldü.
İşte haberde yer verilen o sözler:
"Soyunma odasındaki bir bölüm, Arda Güler'in topu her aldığında oyunun temposunu düşürdüğünden şikayet ediyor. Arda'nın takımın oyununu yavaşlattığını ve Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve kadronun geri kalanıyla bir türlü bağlantı kuramadığını iddia ediyorlar.
Ayrıca birçok pozisyonda aşırı bireysel davrandığı ve son bölgede kötü kararlar verdiği için de Arda'yı suçluyorlar."
Haberde ayrıca Arda’nın henüz 20 yaşında gelecek vadeden bir oyuncu olduğu hatırlatılırken "Sabır tükenmeye başladı" sözlerine de dikkat çekildi.
ARDA GÜLER KİMDİR?
Arda Güler, 25 Şubat 2005’te Ankara’da doğan Türk millî futbolcudur. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, daha sonra Fenerbahçe altyapısına transfer olarak kısa sürede dikkat çekmiş ve A takıma yükselmiştir.
Teknik kapasitesi, oyun görüşü, pas yeteneği ve uzaktan şutlarıyla öne çıkan genç oyuncu, 2023 yılında İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmuştur. Orta saha ve hücum hattında görev yapabilen Arda Güler, aynı zamanda Türkiye Millî Futbol Takımı’nda da forma giymekte ve Türk futbolunun en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilmektedir.