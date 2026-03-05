ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 6’ncı güne girdi. İran, ABD, bölgedeki ABD üslerine ve savaş gemilerine saldırırken ABD ve İsrail ise İran’ın çeşitli kentlerine hava saldırıları düzenliyor.

İran Kızılayı dün yaptığı açıklamada 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte bugün yaşanan sıcak gelişmeler…

İSRAİL, İRAN’IN FÜZE RAMPASINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu yaptığı açıklamada İran’ın Kum kentinde bulunan balistik füze rampasını hedef aldığını duyurdu. İsrail, saldırı hazırlığı yapılan rampanın ‘imha edildiğini’ açıkladı. Öte yandan İsrail ordu sözcüsü İsfahan kentindeki bir hava savunma sisteminin de vurulduğunu bildirdi.

ABD, İRAN’DAKİ OKUL SALDIRISINI SORUŞTURUYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi. Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.

KATAR, ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÇEVRESİNDE YAŞAYANLARI TAHLİYE ETMEYE BAŞLADI

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Öte yandan kentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İTALYA’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK KARARI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya'nın Körfez ülkelerine uçaksavar yardımı yapmayı planladığını açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...