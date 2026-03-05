Çinli Profesör Jiang Xueqin, kamuoyunda tahminleri ve tutarlılığıyla ön plana çıkıyor.
Çinli akademisyen İran'a savaşı hemen kazandıracak taktiği verdi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı, 2024 yılından tahmin eden 'kahin profesör' Jiang Xueqin, İran'a savaşı hemen kazandıracak formülü açıkladı.Derleyen: Aykut Metehan
Xueqin, daha önce ABD başkanı Donald Trump'ın seçimi kazanacağını ve İran ile savaş başlatacağını tahmin etmişti.
Prof. Dr. Jiang Xueqin, İran'a savaşı hemen kazandıracak formülü açıkladı.
Jiang, Körfez bölgesinde doğal tatlı su kaynaklarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, bölgedeki içme suyunun büyük kısmının deniz suyunun arıtılmasıyla sağlandığını ifade etti. Bu nedenle su üretim tesislerinin zarar görmesi durumunda milyonlarca insanın kısa sürede ciddi bir su kriziyle karşılaşabileceği belirtiliyor.
Xueqin, İran'a kazandıracak ve savaşı erken bitirecek formülü şöyle açıklıyor:
"İran'ın bunu için sadece su arıtma tesislerini yok etmesi gerekiyor. Körfez'de doğal tatlı su kaynağı bulunmamaktadır. %60'ı tuzdan arındırmadan geliyor. Gıdaların %80'i ithal ediliyor. 1 drone ile milyonlarca insan susuz kalabilir. Körfez’deki ülkelerin ve İsrail'in tatlı su üretim tesislerini hedef almak savaşı erken bitirebilir."