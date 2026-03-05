Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

ABD, İsrail ve İran çatışmalarının ardından bankalarda mevduat faizleri tekrardan artışa geçti. Bazı bankalarda oranlar yüzde 40’ın üzerine çıkarken, 500 bin liranın aylık getirisi belli oldu.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Denizbank

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 2.911,23 TL

Vade Sonu Tutar: 102.911,23 TL

1 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

QNB

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 2.911,23 TL

Vade Sonu Tutar: 102.911,23 TL

2 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

ING

(Günlük vadeli hesap)

Faiz Oranı:%40

Net Kazanç: 2.493,95 TL

Vade Sonu Tutar: 102.493,95 TL

3 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

Akbank

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 2.893,15 TL

Vade Sonu Tutar: 102.893,15 TL

4 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

Türkiye İş Bankası

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 2.676,16 TL

Vade Sonu Tutar: 102.676,16 TL

5 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Halkbank

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %32

Net Kazanç: 2.314,52 TL

Vade Sonu Tutar: 102.314,52 TL

6 7
500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

ODEA

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 2.820,82 TL

Vade Sonu Tutar: 102.820,82 TL

7 7
