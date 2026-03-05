500 bin liranın aylık faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Denizbank
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 2.911,23 TL
Vade Sonu Tutar: 102.911,23 TL
QNB
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 2.911,23 TL
Vade Sonu Tutar: 102.911,23 TL
ING
(Günlük vadeli hesap)
Faiz Oranı:%40
Net Kazanç: 2.493,95 TL
Vade Sonu Tutar: 102.493,95 TL
Akbank
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 2.893,15 TL
Vade Sonu Tutar: 102.893,15 TL
Türkiye İş Bankası
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 2.676,16 TL
Vade Sonu Tutar: 102.676,16 TL
Halkbank
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %32
Net Kazanç: 2.314,52 TL
Vade Sonu Tutar: 102.314,52 TL
ODEA
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 2.820,82 TL
Vade Sonu Tutar: 102.820,82 TL