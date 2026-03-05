Uzun süre boyunca sıcak iklim koşullarının genetik materyali büyük ölçüde bozduğu ve güvenilir DNA elde etmenin neredeyse imkânsız olduğu düşünülüyordu.

Son yıllarda gelişen genetik dizileme teknolojileri sayesinde araştırmacılar, antik kalıntılardan anlamlı veriler çıkarmayı başardı. Elde edilen bulgular, Antik Mısır toplumunun genetik geçmişine dair önemli ipuçları sunuyor.

Bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan biri, Almanya’daki Max Planck Institute for the Science of Human History araştırmacıları tarafından yürütüldü ve sonuçları Nature Communications dergisinde 2017 yılında yayımlandı.

Araştırma kapsamında, Abusir el-Meleq bölgesinde bulunan ve MÖ 1400 ile MS 400 yılları arasında yaşamış bireylere ait mumyaların DNA’sı incelendi.

ANTİK MISIRLILARIN GENETİK YAPISI

Araştırma sonuçları, incelenen antik bireylerin genetik profilinin günümüz Orta Doğu ve Doğu Akdeniz topluluklarına modern Mısır nüfusundan daha yakın olduğunu ortaya koydu. Özellikle Levant bölgesindeki topluluklarla (bugünkü İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye) belirgin bir genetik benzerlik tespit edildi.

Bilim insanlarına göre bu durum şaşırtıcı değil. Antik Mısır, tarih boyunca Akdeniz ve Yakın Doğu arasında yoğun ticaret ve kültürel etkileşimlerin yaşandığı bir merkezdi. Bu ilişkiler, farklı topluluklar arasında genetik alışverişin gerçekleşmesine zemin hazırlamış olabilir.

MODERN MISIR NÜFUSUYLA KARŞILAŞTIRMA

Çalışmada ayrıca modern Mısır nüfusu ile antik örnekler de karşılaştırıldı. Sonuçlar, günümüzde yaşayan Mısırlılarda Sahra Altı Afrika kökenli genetik katkının antik dönemlere göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu değişimin büyük ölçüde son 1.500 yıl içinde gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre söz konusu farklılık; tarih boyunca yaşanan göçler, ticaret ağları ve demografik değişimlerle bağlantılı olabilir.

ANTİK DNA ÇALIŞMALARININ ZORLUKLARI

Antik DNA araştırmaları özellikle sıcak ve nemli bölgelerde oldukça zordur. Bu tür ortamlarda genetik materyal zamanla parçalanır ve dış kaynaklı DNA ile kirlenme riski artar. Araştırma ekibi, mumyaların diş pulpası ve kemik dokularından elde edilen örnekleri yeni nesil genetik dizileme teknikleriyle analiz ederek daha güvenilir sonuçlara ulaştı.

Bununla birlikte bilim insanları, çalışmanın yalnızca tek bir bölgeden elde edilen örneklere dayandığını ve tüm Antik Mısır toplumunu temsil etmeyebileceğini de vurguluyor.

TARİHE YENİ BİR PERSPEKTİF

Antik DNA araştırmaları yalnızca Mısır’ın geçmişini aydınlatmakla kalmıyor; aynı zamanda Doğu Akdeniz ile Kuzey Afrika arasında binlerce yıl boyunca gerçekleşen insan hareketliliğini de anlamaya yardımcı oluyor. Bu tür çalışmalar, Antik Mısır’ın izole bir uygarlık olmadığı; aksine geniş bir bölgesel etkileşim ağının parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, gelecekte farklı bölgelerden elde edilecek yeni örneklerin bu genetik tabloyu daha da netleştireceğini ifade ediyor.