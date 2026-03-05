Atilla Yeşilada yatırımcılara ters köşe yaptı: Çok sert dayak yiyecek... Altın için rakam verdi

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek jeopolitik risklere dair çarpıcı bir projeksiyon çizdi. Yeşilada’ya göre petrol fiyatlarındaki yükseliş ve altın piyasasındaki fiziksel sıkışıklık, yatırımcılar için kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.
Atilla Yeşilada, küresel piyasaları ve Türkiye ekonomisini derinden etkileyecek jeopolitik risklere ilişkin altının 6 bin dolar seviyesine çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını söylese de merkez bankalarının faiz indiriminden vazgeçmesi durumunda altının sert bir "dayak yiyebileceği" konusunda uyardı.
Yeşilada, yaz aylarına kadar petrol fiyatlarında 80 doların taban, 100 doların ise tavan olarak test edileceğini öngörüyor.
Bu yükselişin küresel ekonomideki etkilerini ise Atilla Yeşilada, şu sözlerle özetliyor:
“Petrolün 100 doları aşması, dünya genelinde enflasyona doğrudan yarım puanlık bir artış getirecektir. Bu senaryoda merkez bankalarının faiz indirimlerini durdurması kaçınılmazdır. Özellikle Avrupa’nın resesyon tehlikesiyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Akaryakıt zamlarının bir kısmının sübvanse edilmesi (Eşel Mobil vb.) bütçe açıklarını patlatabilir. Dolar/TL devalüasyonu hesaba katılmasa bile petrolde kapıda yüzde 25’lik bir zam baskısı var.”
Savaşın şiddetleneceği öngörüsünde bulunan Yeşilada, altın piyasası için ilginç bir "fiziksel sıkışıklık" uyarısı yaptı:
"Altın trafiğinin merkezi Dubai’dir. Eğer Dubai’de dükkan kapanırsa fiziksel altın sıkışıklığı başlar. Türkiye’ye giren kayıt dışı altının da Dubai menşeili olduğunu düşünürsek, piyasada ciddi bir tedarik sorunu yaşanabilir."
Türkiye özelinde Merkez Bankası’nın TL’yi savunmakta zorlanmayacağını düşünen Yeşilada asıl fırsatın banka faizlerinde olduğunu iddia etti:
"Merkez Bankası’nın repo ihalelerini kesmesiyle birlikte, şube sayısı az olan bankaların yüzde 45-50 bandında faiz önermeye başlayacak. Savaşın biteceğine dair en ufak bir emarede altın ve dolarda büyük bir satış dalgası gelebilir. Bu nedenle mevcut konjonktürde mevduat faizleri daha cazip bir liman haline gelebilir."
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir