Atilla Yeşilada yatırımcılara ters köşe yaptı: Çok sert dayak yiyecek... Altın için rakam verdi

"Merkez Bankası’nın repo ihalelerini kesmesiyle birlikte, şube sayısı az olan bankaların yüzde 45-50 bandında faiz önermeye başlayacak. Savaşın biteceğine dair en ufak bir emarede altın ve dolarda büyük bir satış dalgası gelebilir. Bu nedenle mevcut konjonktürde mevduat faizleri daha cazip bir liman haline gelebilir."

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir