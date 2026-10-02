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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, İngiliz haber ajansı Reuters’ın Suriyeli yetkililer ile Lübnan Hizbullahı temsilcilerinin Türkiye’de bir araya geldiğine ilişkin iddiasını resmi dille reddetti.

Katar merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye hükümetinden üst düzey isimler ile Lübnan Hizbullahı temsilcileri arasında Türkiye’de herhangi bir temas sağlanmadığını belirterek haberin tamamen asılsız olduğunu kaydetti.

REUTERS YÜZ YÜZE TEMAS İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İngiliz haber ajansı Reuters, servis ettiği haberde Suriye ve Hizbullah temsilcilerinin aralarındaki gerilimi düşürmek amacıyla Türkiye’de yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Söz konusu iddia, Suriye hükümet yetkilileri ile Hizbullah temsilcileri arasında bu nitelikte doğrudan bir temasın sağlandığına dair uluslararası basına yansıyan ilk haber olarak öne çıkmıştı. Suriyeli makamların yaptığı son açıklamayla birlikte iddia resmi düzeyde yalanlanmış oldu.